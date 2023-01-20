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20 января

Как оскорбленный татуировщик изменил киноиндустрию

Мира Маркина

Киноиндустрию меняют режиссеры, актеры, продюсеры и сценаристы. И немногие догадываются о том, что однажды перевернуть мир кинематографа с ног на голову смог татуировщик. Подробнее об этом инциденте – в материале "Рамблера".

Как оскорбленный татуировщик изменил киноиндустрию
Фото: Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе"Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе"

Популярная комедия "Мальчишник в Вегасе" со звездным актерским составом собрала уйму восторженных отзывов как от кинокритиков, так и от простых зрителей. Но один из зрителей не оценил картину по достоинству. Напротив, он был оскорблен.

В фильме есть эпизод, в котором один из героев просыпается и обнаруживает у себя на лице татуировку знаменитого боксера Майка Тайсона.

После просмотра фильма тату-мастер спортсмена тут же подал в суд на киностудию Warner Bros., заявив, что создатели "Мальчишника в Вегасе" нарушили закон об авторских правах на его работу. И это чрезвычайно оскорбило татуировщика.

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В ходе судебных разбирательств истцу и ответчикам все же удалось уладить конфликт без ущерба для обеих сторон. Однако условия мирового соглашения не разглашаются.

Так или иначе после инцидента в кино появилось строгое правило: спрашивать разрешение у мастеров перед демонстрацией их работ на большом экране. К слову, это правило касается не только тех ситуаций, когда гримеры рисуют тату персонажу. Актеры, у которых имеются татуировки на видных местах, также должны спрашивать разрешения у своих мастеров.

Фильмы,Мальчишник в Вегасе,Майк Тайсон,
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