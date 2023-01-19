Список ошибочных, но полюбившихся зрителям фраз из советских фильмов

Зрители запомнили советские картины не только по легендарным персонажам, но и их знаменитым фразам. Журналисты представили список популярных выражений, изменившихся со временем.

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Крылатой стала фраза из комедии «Кавказская пленница» режиссера Леонида Гайдая. Публика запомнила слова Труса: «Чей туфля?». Герой произнес их после того, как Бывалый кинул в него ботинок. Зрители придумали продолжение: «Мой туфля!». Однако в оригинале ленты Трус произносит: «О, мое! Спасибо».

Еще одна знаменитая реплика из этого фильма в народе звучит так: «В моем доме попрошу не выражаться!». В оригинале герой актера Фрунзика Мктрчяна произносит ее без слова «попрошу», передает издание «АиФ».