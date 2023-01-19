Список ошибочных, но полюбившихся зрителям фраз из советских фильмов

Зрители запомнили советские картины не только по легендарным персонажам, но и их знаменитым фразам. Журналисты представили список популярных выражений, изменившихся со временем.
Крылатой стала фраза из комедии «Кавказская пленница» режиссера Леонида Гайдая. Публика запомнила слова Труса: «Чей туфля?». Герой произнес их после того, как Бывалый кинул в него ботинок. Зрители придумали продолжение: «Мой туфля!». Однако в оригинале ленты Трус произносит: «О, мое! Спасибо».
Еще одна знаменитая реплика из этого фильма в народе звучит так: «В моем доме попрошу не выражаться!». В оригинале герой актера Фрунзика Мктрчяна произносит ее без слова «попрошу», передает издание «АиФ».
Фильм режиссера Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» тоже наполнен множеством запоминающихся цитат. Например, слова про «рожу Шарапова», которую произносит герой Владимира Высоцкого. В оригинале он говорит: «Ну и видок у тебя, Шарапов».