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1 час назад

Lionsgate нашла режиссера байопика о Майкле Джексоне

Мира Маркина

Кинокомпания Lionsgate нашла режиссера-постановщика для фильма о карьере и жизни американского поп-певца Майкла Джексона.

Lionsgate нашла режиссера байопика о Майкле Джексоне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Байопиком о легендарном музыканте займется Антуан Фукуа. Ранее режиссер работал над такими картинами, как «Великий уравнитель» и «Тренировочный день».

Известен также сценарист будущего фильма, им стал двукратный номинант на премию «Оскар» Джон Логан. Продюсирование картины поручено Грэму Кингу, работавшему над фильмом о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия».

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Команде еще предстоит утвердить актеров на главные и второстепенные роли.

Ранее «Рамблер» писал, как оскорбленный татуировщик изменил киноиндустрию.

Фильмы,Оскар,Богемская рапсодия,Тренировочный день,Великий уравнитель,Джон Логан,Анджелина Джоли,Антуан Фукуа,Майкл Джексон,
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