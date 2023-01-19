Lionsgate нашла режиссера байопика о Майкле Джексоне

Кинокомпания Lionsgate нашла режиссера-постановщика для фильма о карьере и жизни американского поп-певца Майкла Джексона.

Байопиком о легендарном музыканте займется Антуан Фукуа. Ранее режиссер работал над такими картинами, как «Великий уравнитель» и «Тренировочный день».

Известен также сценарист будущего фильма, им стал двукратный номинант на премию «Оскар» Джон Логан. Продюсирование картины поручено Грэму Кингу, работавшему над фильмом о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия».

Команде еще предстоит утвердить актеров на главные и второстепенные роли.

Ранее «Рамблер» писал, как оскорбленный татуировщик изменил киноиндустрию.