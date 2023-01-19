Кадр дня: смертельные травмы на съемках фильма "Один дома"

В одной из самых знаменитых новогодних комедий "Один дома" оставшийся без надзора взрослых Кевин вступает в борьбу с ворами, пытающимися ограбить его дом. Придумывает мальчик для этого весьма изощренные способы.

Фото: Кадр из фильма "Один дома" Кадр из фильма "Один дома"

Бандитам приходится преодолевать множество преград, на пути к своей цели. При этом получая серьезные травмы, которые, как будто шутя, наносит им маленький ребенок. А между тем, эти травмы на самом деле весьма опасны.

Однажды одного из врачей попросили оценить степень тяжести травм, которые в двух частях знаменитого фильма получили злодеи Гарри и Марв.

Специалист, отметил, что большинство из них нанесли бы серьезный урон бандитам, случись они в реальной жизни. А 26 травм, которые получили в фильме злодеи, по словам врача, стали бы для них смертельными.