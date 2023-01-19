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3 часа назад

Эмме Стоун предстоит спасти похищенную дочь в мрачном триллере «Цепь»

Inc-News

Героиню поставят перед непростым выбором.

Эмме Стоун предстоит спасти дочь в мрачном триллере «Цепь»
Фото: Inc-NewsInc-News

Режиссер Эдгар Райт пригласил Эмму Стоун на главную роль в адаптации романа «Цепь» Адриена МакКинти.

Это мрачная история о таинственной банде, которая похищает детей, а потом требует от их родителей похитить чужих малышей, чтобы их собственные наследники выжили.

В такой же ситуации оказывается и героиня Эмми Стоун по имени Рейчел. Ее 12-летняя дочь похищена, и теперь ей предстоит непростой выбор – украсть чужого ребенка или рисковать жизнью своего.

Когда начнутся съемки, пока не сообщается. Как нет информации и о дате релиза. Но с учетом сюжета романа и талантов режиссера Эдгара Райта критики предполагают, что он выдаст один из самых мрачных триллеров современности.

Фильмы,Эдгар Райт,Эмма Стоун,
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