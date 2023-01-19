Эмме Стоун предстоит спасти дочь в мрачном триллере «Цепь»

Героиню поставят перед непростым выбором.
Режиссер Эдгар Райт пригласил Эмму Стоун на главную роль в адаптации романа «Цепь» Адриена МакКинти.
Это мрачная история о таинственной банде, которая похищает детей, а потом требует от их родителей похитить чужих малышей, чтобы их собственные наследники выжили.
В такой же ситуации оказывается и героиня Эмми Стоун по имени Рейчел. Ее 12-летняя дочь похищена, и теперь ей предстоит непростой выбор – украсть чужого ребенка или рисковать жизнью своего.
Когда начнутся съемки, пока не сообщается. Как нет информации и о дате релиза. Но с учетом сюжета романа и талантов режиссера Эдгара Райта критики предполагают, что он выдаст один из самых мрачных триллеров современности.