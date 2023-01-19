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2 часа назад

7 фильмов для тех, кто хочет начать жизнь с чистого листа

Мира Маркина

Для тех, кто находится на грани и мечтает в корне изменить свою жизнь, «Рамблер» собрал топ мотивирующих фильмов, которые помогут пересмотреть приоритеты и вырваться из привычной рутины.

7 фильмов для тех, кто хочет начать жизнь с чистого листа
Фото: Кадр из фильма "Всегда говори «Да»"Кадр из фильма "Всегда говори «Да»"

«Под солнцем Тосканы» (2003)

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Тяжело переживая развод, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии, и душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая, она все же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию, где ее ждет настоящее чудо.

Кадр из фильма "Под солнцем Тосканы"

«Всегда говори «Да»» (2008)

Комедия с Джимом Керри, Зои Дешанель и Брэдли Купером о депрессивном парне, который всегда и всем говорил «нет». Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «да» на любое предложение…

Кадр из фильма "Всегда говори «Да»"

«Ешь, молись, люби» (2010)

Джулия Робертс и Хавьер Бардем в мелодраме Райана Мерфи по мировому бестселлеру Элизабет Гилберт. Замужняя женщина в один день понимает, что живет совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя.

Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013)

Бен Стиллер в духоподъемной истории об Уолтере Митти – застенчивом сотруднике отдела иллюстраций журнала Life. Его работа – сплошная рутина, хотя в своих мечтах он уносится очень далеко. И однажды жизнь дает ему шанс претворить сокровенное желание в жизнь.

«Дикая» (2014)

Натуралистичная драма с Риз Уизерспун по автобиографии Шерил Стрэйд. Потеряв надежду на счастье из-за развалившегося брака и смерти матери, главная героиня отправляется в пешее странствие по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Испытания, выпавшие на ее долю в этом опасном одиночном путешествии, исцелят ее от душевных страданий, но процесс будет отнюдь не безболезненным.

Кадр из фильма «Дикая»

«Джой» (2015)

Ироничный байопик об американской мечте с Дженнифер Лоуренс, который рассказывает историю четырех поколений семьи и несчастной матери-одиночки по имени Джой, ставшей основательницей бизнес-династии и ее главой.

Кадр из фильма "Джой"

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«Начни сначала» (2018)

Золушка на корпоративный лад с Дженнифер Лопес в главной роли. Главная героиня уже перестала надеяться на то, что ее мечты исполнятся, когда вдруг случайно получила престижную должность в крупной фирме. Теперь у нее есть шанс показать себя, ведь никогда не поздно начать сначала.

Кадр из фильма "Начни сначала"
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