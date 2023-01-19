7 фильмов для тех, кто хочет начать жизнь с чистого листа

Для тех, кто находится на грани и мечтает в корне изменить свою жизнь, «Рамблер» собрал топ мотивирующих фильмов, которые помогут пересмотреть приоритеты и вырваться из привычной рутины.
Тяжело переживая развод, писательница Фрэнсис Мэйс медленно погружается в пучину депрессии, и душевный кризис перетекает в творческий. Опустошенная и разбитая, она все же поддается на уговоры подруги и едет развеяться в Италию, где ее ждет настоящее чудо.
Комедия с Джимом Керри, Зои Дешанель и Брэдли Купером о депрессивном парне, который всегда и всем говорил «нет». Но в один прекрасный день он заключает соглашение, по которому всегда должен отвечать «да» на любое предложение…
Джулия Робертс и Хавьер Бардем в мелодраме Райана Мерфи по мировому бестселлеру Элизабет Гилберт. Замужняя женщина в один день понимает, что живет совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя.
Бен Стиллер в духоподъемной истории об Уолтере Митти – застенчивом сотруднике отдела иллюстраций журнала Life. Его работа – сплошная рутина, хотя в своих мечтах он уносится очень далеко. И однажды жизнь дает ему шанс претворить сокровенное желание в жизнь.
Натуралистичная драма с Риз Уизерспун по автобиографии Шерил Стрэйд. Потеряв надежду на счастье из-за развалившегося брака и смерти матери, главная героиня отправляется в пешее странствие по наиболее высоким участкам хребта Сьерра-Невада и Каскадных гор. Испытания, выпавшие на ее долю в этом опасном одиночном путешествии, исцелят ее от душевных страданий, но процесс будет отнюдь не безболезненным.
Ироничный байопик об американской мечте с Дженнифер Лоуренс, который рассказывает историю четырех поколений семьи и несчастной матери-одиночки по имени Джой, ставшей основательницей бизнес-династии и ее главой.
Золушка на корпоративный лад с Дженнифер Лопес в главной роли. Главная героиня уже перестала надеяться на то, что ее мечты исполнятся, когда вдруг случайно получила престижную должность в крупной фирме. Теперь у нее есть шанс показать себя, ведь никогда не поздно начать сначала.