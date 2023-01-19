Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 68.87EUR 74.59
Войти в почту
2 часа назад

Майкла Джексона в байопике Антуана Фукуа могут сыграть пять разных актеров

Inc-Newsиещё 1

Картина охватит жизнь короля поп-музыки с раннего детства и до его последних дней.

Джексона в байопике Фукуа могут сыграть пять разных актеров
Фото: Inc-NewsInc-News

Компания Lionsgate анонсировала будущее производство байопика о легендарном певце Майкле Джексона.

Фильм с незатейливым названием «Майкл» снимет режиссер Антуан Фукуа, известный по «Тренировочному дню» и «Великому уравнителю».

Как сообщают инсайдеры, кинокомпания после некоторых сомнений приняла условие постановщика, который хочет в картине отразить всю жизнь исполнителя – с детских лет и до самой смерти.

Писать сценарий будет автор «Гладиатора» Грэм Грин, продюсером проекта стад Грэм Кинг, работавший также над «Богемской рапсодией» о Фредди Меркьюри.

Съемочный процесс Фукуа намерен начать до конца текущего года, при этом отмечается, что на роль Майкла Джексона с учетом полного охвата его жизни он намерен рассмотреть не менее пяти актеров разных возрастов.

Фильмы,Гладиатор,Богемская рапсодия,Тренировочный день,Великий уравнитель,Грэм Грин,Антуан Фукуа,Майкл Джексон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители