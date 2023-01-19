Джексона в байопике Фукуа могут сыграть пять разных актеров

Картина охватит жизнь короля поп-музыки с раннего детства и до его последних дней.

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Компания Lionsgate анонсировала будущее производство байопика о легендарном певце Майкле Джексона.

Фильм с незатейливым названием «Майкл» снимет режиссер Антуан Фукуа, известный по «Тренировочному дню» и «Великому уравнителю».

Как сообщают инсайдеры, кинокомпания после некоторых сомнений приняла условие постановщика, который хочет в картине отразить всю жизнь исполнителя – с детских лет и до самой смерти.

Писать сценарий будет автор «Гладиатора» Грэм Грин, продюсером проекта стад Грэм Кинг, работавший также над «Богемской рапсодией» о Фредди Меркьюри.