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1 час назад

В сети появились свежие кадры из фильма ужасов «Крик-6» с Дженной Ортегой

runews24.ru

На кадрах можно увидеть героев грядущего фильма «Крик-6», в том числе актрису Дженну Ортегу. Она сыграла одну из ролей в кинокартине.

В сети появились свежие кадры из фильма ужасов «Крик-6»
Фото: Runews24Runews24

Фильм «Крик-6» станет прямым продолжением пятой части. События в нём развернутся сразу же после окончания финала предыдущей картины.

Runews24

В ней рассказывалось о событиях в городке Вудсборо. В «Крике-6» покажут Нью-Йорк. В фильме сыграли Джасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг и другие.

Runews24

Их герои вместе с персонажем Дженны Ортеги поступают в колледж в Нью-Йорке. Вместо учёбы их ожидает новая встреча с Призрачным лицом.

Премьера шестой части «Крика» состоится 10 марта 2023 года.

Фильмы,Крик,Дженна Ортега,
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