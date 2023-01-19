В сети появились свежие кадры из фильма ужасов «Крик-6»

На кадрах можно увидеть героев грядущего фильма «Крик-6», в том числе актрису Дженну Ортегу. Она сыграла одну из ролей в кинокартине.

Фото: Runews24 Runews24

Фильм «Крик-6» станет прямым продолжением пятой части. События в нём развернутся сразу же после окончания финала предыдущей картины.

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В ней рассказывалось о событиях в городке Вудсборо. В «Крике-6» покажут Нью-Йорк. В фильме сыграли Джасмин Савой Браун, Мэйсон Гудинг и другие.

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Их герои вместе с персонажем Дженны Ортеги поступают в колледж в Нью-Йорке. Вместо учёбы их ожидает новая встреча с Призрачным лицом.