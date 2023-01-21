Марго Робби рассказала об интимных сценах с Ди Каприо

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По ее словам, обычно актеры не снимаются полностью обнаженными, им выдают специальные приспособления. «У них были штуки, которые называют меркинами, что-то вроде парика для гениталий. На съемках "Волка с Уолл-стрит" была целая комната с меркинами», — отметила она.

При этом Робби сообщила, что в картине с Ди Каприо она действительно снималась обнаженной. Она призналась, что перед этим сделала «пару уколов текилы» чтобы справиться с нервами. Актриса подчеркнула, что после «Волка с Уолл-Стрит» она перестала бояться обнаженных сцен.