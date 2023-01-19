Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
1 час назад

«Горбатую гору» и «Назови меня своим именем» удалили из онлайн-кинотеатров

Lenta.ru

Фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем» удалили из российских онлайн-кинотеатров из-за закона об ЛГБТ. Об этом сообщает издание «Ведомости».

«Горбатую гору» и «Назови меня своим именем» удалили из онлайн-кинотеатров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что еще в конце декабря Роскомнадзор (РКН) отправил сервисам список картин и сериалов, которые относятся к пропаганде ЛГБТ. Онлайн-платформы попросили обратить внимание на этот список, а также провести самостоятельный мониторинг контента и принять решение об удалении материалов.

Отмечается, что в список РКН также попали некоторые эпизоды сериалов «Сексуальная жизнь студенток» и «Будет больно». В настоящее время оба шоу удалены из каталогов онлайн-кинотеатров. Сами представители сервисов комментировать эту ситуацию отказались.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соцсетях, СМИ, рекламе и фильмах полностью будет запрещена пропаганда ЛГБТ, смены пола или педофилии. Роскомнадзор сможет включать пропагандирующие ЛГБТ ресурсы в единый реестр запрещенной информации для последующего блокирования.

Фильмы,Горбатая гора,Назови меня своим именем,Владимир Путин,Роскомнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители