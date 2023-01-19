«Горбатую гору» и «Назови меня своим именем» удалили из онлайн-кинотеатров

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Отмечается, что еще в конце декабря Роскомнадзор (РКН) отправил сервисам список картин и сериалов, которые относятся к пропаганде ЛГБТ. Онлайн-платформы попросили обратить внимание на этот список, а также провести самостоятельный мониторинг контента и принять решение об удалении материалов.

Отмечается, что в список РКН также попали некоторые эпизоды сериалов «Сексуальная жизнь студенток» и «Будет больно». В настоящее время оба шоу удалены из каталогов онлайн-кинотеатров. Сами представители сервисов комментировать эту ситуацию отказались.