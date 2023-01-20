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6 часов назад

Сара Снук сыграла в фильме "Беги, кролик, беги" для Netflix

Газета.Ru

Netflix приобрела права на полнометражный фильм Sundance «Беги, кролик, беги», триллер ужасов с участием актрисы Сары Снук («Наследники»). Премьера фильма пройдет 19 января (по американскому восточному времени) в рамках программы Sundance «Полночь», посвященной фильмам ужасов.

Снук сыграла в фильме "Беги, кролик, беги" для Netflix
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссером фильма выступила Дайна Рид, известная по работе с Элизабет Мосс над фильмами «Сияющие девушки» и «Рассказ служанки» по сценарию Ханны Кент.

В «Беги, кролик, беги» рассказывается о враче-репродуктологе, который, пытаясь разобраться в странном поведении своей маленькой дочери, должен бросить вызов своим собственным убеждениям и противостоять призраку из своего прошлого.

Фильм «Беги, кролик, беги» был снят в Мельбурне (Австралия). Продюсерами выступили Сара Шоу и Анна Маклиш.

Ранее сообщалась, что звезду «Уэнсдэй» Перси Хайнса Уайта обвинили в изнасиловании.

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