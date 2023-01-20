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36 минут назад

Кассовые сборы фильма «Чебурашка» достигли отметки в 4,5 млрд рублей

runews24.ru

Всего за 20 дней с момента премьеры фильм «Чебурашка» собрал в отечественном прокате 4,5 миллиарда рублей.

Кассовые сборы «Чебурашки» достигли отметки в 4,5 млрд рублей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Даже в будние дни после окончания новогодних праздников, кинокартина продолжала зарабатывать около 100 миллионов рублей в день. Это стало рекордом для отечественной киноиндустрии.

Ранее рекордсменом была комедия «Холоп» 2019 года. Она финишировала в прокате с показателем в 3,088 миллиарда рублей.

При этом режиссёр «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко стал единственным постановщиком в России, в архиве которого есть несколько кинокартин, которые собрали более двух миллиардов рублей.

В 2023 году выйдет его новый фильм под названием «Бешенство». В нём расскажут о схватке жителей из таёжного региона со стаей волков, которые заражены бешенством.

Фильмы,Чебурашка,Дмитрий Дьяченко,
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