Кассовые сборы «Чебурашки» достигли отметки в 4,5 млрд рублей

Всего за 20 дней с момента премьеры фильм «Чебурашка» собрал в отечественном прокате 4,5 миллиарда рублей.
Даже в будние дни после окончания новогодних праздников, кинокартина продолжала зарабатывать около 100 миллионов рублей в день. Это стало рекордом для отечественной киноиндустрии.
Ранее рекордсменом была комедия «Холоп» 2019 года. Она финишировала в прокате с показателем в 3,088 миллиарда рублей.
При этом режиссёр «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко стал единственным постановщиком в России, в архиве которого есть несколько кинокартин, которые собрали более двух миллиардов рублей.
В 2023 году выйдет его новый фильм под названием «Бешенство». В нём расскажут о схватке жителей из таёжного региона со стаей волков, которые заражены бешенством.