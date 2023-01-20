Кассовые сборы «Чебурашки» достигли отметки в 4,5 млрд рублей

Всего за 20 дней с момента премьеры фильм «Чебурашка» собрал в отечественном прокате 4,5 миллиарда рублей.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Даже в будние дни после окончания новогодних праздников, кинокартина продолжала зарабатывать около 100 миллионов рублей в день. Это стало рекордом для отечественной киноиндустрии.

Ранее рекордсменом была комедия «Холоп» 2019 года. Она финишировала в прокате с показателем в 3,088 миллиарда рублей.

При этом режиссёр «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко стал единственным постановщиком в России, в архиве которого есть несколько кинокартин, которые собрали более двух миллиардов рублей.