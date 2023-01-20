Чему ребенка научит новый эпизод мультсериала «Кошечки-Собачки»

Кроме друзей-человеков у многих из нас есть питомцы, какие-то из них являются техникой. Признавайтесь сразу — называете свой робот-пылесос по имени и журите его за очередной зажёванный угол ковра? Тогда новый эпизод мультсериала «Кошечки-Собачки» понравится вам и вашим домашним. Узнайте, кто такой «Робот-друг» всей семьёй в компании Тлум.Ру.
Играя в мяч, друзья Викки узнают о существовании её робота-питомца. Заврик, хоть и не умеет разговаривать, в состоянии понимать многие команды. Улетевший за пределы площадки мяч он, к примеру, приносит сам. Инициативный такой Заврик. Друзья разбегаются по делам, порf и Викки разобраться с уравнениями перед предстоящим учебным днём. Дома Заврик отказывается успокаиваться, а на следующее утро он появляется в школе. Где готов разнести всё из-за гиперактивности.
— не приносить в школу своих питомцев, это помешает учебному процессу;
— тренировка полезна даже роботам;
— иногда самому громкому и быстрому ребёнку не хватает настоящего друга.
Понимание, с которым Викки отнеслась к поведению робота. Конечно, стоило Заврику начать чудить внутри школы, как планка терпения всех — в том числе и зрителей — резко опустилась, но ведь нашли причину подобному поведению? Нашли и решили. Помогайте детям разбираться в том, как устроена жизнь и кому чего не хватает, в первую очередь — им самим.