Чему ребенка научит новый эпизод мультсериала «Кошечки-Собачки»

Кроме друзей-человеков у многих из нас есть питомцы, какие-то из них являются техникой. Признавайтесь сразу — называете свой робот-пылесос по имени и журите его за очередной зажёванный угол ковра? Тогда новый эпизод мультсериала «Кошечки-Собачки» понравится вам и вашим домашним. Узнайте, кто такой «Робот-друг» всей семьёй в компании Тлум.Ру.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Что там?

Играя в мяч, друзья Викки узнают о существовании её робота-питомца. Заврик, хоть и не умеет разговаривать, в состоянии понимать многие команды. Улетевший за пределы площадки мяч он, к примеру, приносит сам. Инициативный такой Заврик. Друзья разбегаются по делам, порf и Викки разобраться с уравнениями перед предстоящим учебным днём. Дома Заврик отказывается успокаиваться, а на следующее утро он появляется в школе. Где готов разнести всё из-за гиперактивности.

Чему полезному научит эпизод:

— не приносить в школу своих питомцев, это помешает учебному процессу;

— тренировка полезна даже роботам;

— иногда самому громкому и быстрому ребёнку не хватает настоящего друга.

Что обсудить с детьми после просмотра: