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3 часа назад

Режиссер «Малефисенты» Роннинг может снять третью часть фильма «Трон»

Слово и Делоиещё 1

Норвежский режиссер Хоаким Роннинг может снять третью часть фильма «Трон». Переговоры с кинодеятелем уже ведет компания Disney.

Режиссер «Малефисенты» может снять третью часть «Трона»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сиквел «Трона» уже не первый год обсуждается в Сети, однако к съемкам нового фильма Disney так и не приступила. При этом, по информации Deadline, компания уже ведет переговоры с Роннингом, снявшим для студии фильмы «Малефисента: Владычица тьмы» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Кроме того, к актерскому составу присоединится актер Джаред Лето. Над сценарием третьего фильма работал Джесси Вигутоу. Съемки киноленты планируют начать в 2023 году в Ванкувере.

Напомним, первый фильм «Трон» вышел еще в 1982 году, а вторая часть под названием «Трон: наследие» увидела свет в 2010 году.

Фильмы,Трон,Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки,Малефисента,Джаред Лето,Walt Disney,
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