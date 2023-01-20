Режиссер «Малефисенты» может снять третью часть «Трона»

Норвежский режиссер Хоаким Роннинг может снять третью часть фильма «Трон». Переговоры с кинодеятелем уже ведет компания Disney.

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Сиквел «Трона» уже не первый год обсуждается в Сети, однако к съемкам нового фильма Disney так и не приступила. При этом, по информации Deadline, компания уже ведет переговоры с Роннингом, снявшим для студии фильмы «Малефисента: Владычица тьмы» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Кроме того, к актерскому составу присоединится актер Джаред Лето. Над сценарием третьего фильма работал Джесси Вигутоу. Съемки киноленты планируют начать в 2023 году в Ванкувере.