Стали известны номинанты британской кинопремии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств обнародовала список претендентов на премию BAFTA. Статуэтки в виде золотых масок победителям будут вручены 19 февраля.
В номинации "Лучший фильм года" за победу будут бороться: "На Западном фронте без перемен", "Банши Инишерина", "Все везде и сразу", "Тар", "Элвис". К слову, эти картины представлены и во многих других номинациях премии.
Например, четыре из них, за исключением "Элвиса", претендуют на награду в номинации "Лучшая режиссура". Конкуренцию им составят Пак Чхан-ук, снявший "Решение уйти" и Джина Принс-Байтвуд с фильмом "Женщина-король".
На приз за лучшую женскую роль претендуют: Кейт Бланшетт ("Тар"), Виола Дэвис ("Женщина-король"), Даниэль Дедуайлер ("Тилл"), Ана де Армас ("Блондинка"), Эмма Томпсон ("Любовь по вызову") и Мишель Йео ("Все везде и сразу").
В номинации "Лучший актер список таков: Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Дэрил МакКормак ("Любовь по вызову"), Пол Мескал ("Солнце мое"), Билл Найи ("Жить").
Для сценариев две номинации. Среди оригинальных сценариев жюри предстоит выбрать победителя среди фильмов: "Банши Инишерина", "Все везде и сразу", "Фабельманы", "Тар" и "Треугольник печали". Среди экранизаций в шорт-листе представлены: "На Западном фронте без перемен", "Жить", "Тихоня", "Ее правда" и "Кит".
Сразу десять фильмов претендуют на победу в номинации "Лучший британский фильм": "Банши Инишерина", "Брайан и Чарльз", "Жить", "Империя света", "Любовь по вызову, "Матильда", "Пловцы", "Смотрите, как они бегут, "Солнце мое", "Чудо".
В номинации для неанглоязычных фильмов представлены: "Аргентина, 1985" (Аргентина), "Корсаж" (Австрия), "На Западном фронте без перемен" (Германия), "Решение уйти" (Южная Корея), "Тихоня" (Ирландия).
Номинанты среди анимационных лент: "Кот в сапогах: Последнее желание", "Марсель, ракушка в ботинках", "Пиноккио Гильермо Дель Торо", "Я краснею".