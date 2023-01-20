Стали известны номинанты британской кинопремии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств обнародовала список претендентов на премию BAFTA. Статуэтки в виде золотых масок победителям будут вручены 19 февраля.

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Например, четыре из них, за исключением "Элвиса", претендуют на награду в номинации "Лучшая режиссура". Конкуренцию им составят Пак Чхан-ук, снявший "Решение уйти" и Джина Принс-Байтвуд с фильмом "Женщина-король".

Для сценариев две номинации. Среди оригинальных сценариев жюри предстоит выбрать победителя среди фильмов: "Банши Инишерина", "Все везде и сразу", "Фабельманы", "Тар" и "Треугольник печали". Среди экранизаций в шорт-листе представлены: "На Западном фронте без перемен", "Жить", "Тихоня", "Ее правда" и "Кит".

Сразу десять фильмов претендуют на победу в номинации "Лучший британский фильм": "Банши Инишерина", "Брайан и Чарльз", "Жить", "Империя света", "Любовь по вызову, "Матильда", "Пловцы", "Смотрите, как они бегут, "Солнце мое", "Чудо".

В номинации для неанглоязычных фильмов представлены: "Аргентина, 1985" (Аргентина), "Корсаж" (Австрия), "На Западном фронте без перемен" (Германия), "Решение уйти" (Южная Корея), "Тихоня" (Ирландия).