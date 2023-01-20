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57 минут назад

Что известно о сиквеле фильма «Простая просьба» с Лайвли и Кендрик в главных ролях

Мира Маркина

Еще в мае 2022 года режиссер Пол Фейг анонсировал продолжение фильма «Простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик в главных ролях. И теперь последняя сообщила о том, что проект начинает обретать форму. Что известно о грядущей картине, читайте в материале «Рамблера».

Что известно о сиквеле фильма «Простая просьба» с Блейк Лайвли
Фото: Кадр из фильма "Простая просьба" Кадр из фильма "Простая просьба"

Анна Кендрик в эпизоде E! призналась, что уже прочитала сценарий сиквела и осталась под впечатлением. В продолжении актриса вернется к своей роли матери-одиночки Стефани. Поскольку фильм закончился несколькими выстрелами и тем, что героиня Блейк оказалась за решеткой, Анна намекнула, что события оригинального фильма сильно повлияли на ее беззаботного персонажа.

«Они проделали такую большую работу, в некотором смысле сделав ее старше и мудрее. Но, в то же время, есть качества, которые человек просто не может по-настоящему изменить в себе», – сказала актриса.

По словам Кендрик, ее героиня «стала немного сообразительнее», но добавила, что «в конце концов, она все еще Стефани».

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Напомним, ироничный триллер «Простая просьба», снятый по одноименному роману Дарси Белл, вышел прокат в сентябре 2018 года и рассказывает о домохозяйке, которая оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

Кадр из фильма "Простая просьба"
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