Что известно о сиквеле фильма «Простая просьба» с Блейк Лайвли

Еще в мае 2022 года режиссер Пол Фейг анонсировал продолжение фильма «Простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик в главных ролях. И теперь последняя сообщила о том, что проект начинает обретать форму. Что известно о грядущей картине, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Простая просьба" Кадр из фильма "Простая просьба"

Анна Кендрик в эпизоде E! призналась, что уже прочитала сценарий сиквела и осталась под впечатлением. В продолжении актриса вернется к своей роли матери-одиночки Стефани. Поскольку фильм закончился несколькими выстрелами и тем, что героиня Блейк оказалась за решеткой, Анна намекнула, что события оригинального фильма сильно повлияли на ее беззаботного персонажа.

«Они проделали такую большую работу, в некотором смысле сделав ее старше и мудрее. Но, в то же время, есть качества, которые человек просто не может по-настоящему изменить в себе», – сказала актриса.

По словам Кендрик, ее героиня «стала немного сообразительнее», но добавила, что «в конце концов, она все еще Стефани».

Напомним, ироничный триллер «Простая просьба», снятый по одноименному роману Дарси Белл, вышел прокат в сентябре 2018 года и рассказывает о домохозяйке, которая оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.