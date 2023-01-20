Рами Малек сыграет главную роль в байопике про Бастера Китона

Пока артист является лишь главным из кандидатов на роль.

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Звезда «Богемской рапсодии» Рами Малек рассматривается наиболее вероятным кандидатом на роль в автобиографической ленте о жизни и карьере звезды немного кино Бастера Китона, блиставшего на американских экранах в двадцатые годы прошлого века.

Производством фильма займется Warner Bros. Television, а непосредственно съемочным процессом будет руководить создатель «Бэтмена» Мэтт Ривз.

Главным продюсером назначен Дэвил Уэддл, а Малек, помимо исполнения роли, еще станет и его со-продюсером.