Рами Малек сыграет главную роль в байопике про Бастера Китона

Пока артист является лишь главным из кандидатов на роль.
Звезда «Богемской рапсодии» Рами Малек рассматривается наиболее вероятным кандидатом на роль в автобиографической ленте о жизни и карьере звезды немного кино Бастера Китона, блиставшего на американских экранах в двадцатые годы прошлого века.
Производством фильма займется Warner Bros. Television, а непосредственно съемочным процессом будет руководить создатель «Бэтмена» Мэтт Ривз.
Главным продюсером назначен Дэвил Уэддл, а Малек, помимо исполнения роли, еще станет и его со-продюсером.
В какой плоскости будет подаваться будущая картина, пока не известно. Автор «Друзей» и «Наследников» еще только засядет за написание сценария после окончания переговоров со студией.