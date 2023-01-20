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1 час назад

«Мыши-рокеры с Марса» вернутся на экраны в новом мультсериале

Игромания.ру

Мультимедийная компания The Nacelle возвращает франшизу «Мыши-рокеры с Марса» — по её мотивам готовят новый мультсериал и серию игрушек.

«Мыши-рокеры с Марса» вернутся на экраны в новом мультсериале
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Оригинальный анимационный проект 1993 года выпуска рассказывал про расу антропоморфных мышей с Марса, которых практически полностью уничтожили воинственные пришельцы. В итоге три последних представителя попадали на Землю, где начинали сражаться против врагов в попытке вернуться домой.При этом культура «мышей» значительно напоминала человеческую — герои, как очевидно из названия, любили определённый тип музыки, мотоциклы и спорт.

В прошлом The Nacelle занималась производством документальных шоу для Netflix, к примеру — «Фильмы, на которых мы выросли» и «Игрушки, которые сделали нас». Поэтому возвращение к популярной франшизе прошлого не кажется таким уж большим сюрпризом. Возможно, что мультсериал тоже попадёт в итоге на Netflix.

Фильмы,Netflix,
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