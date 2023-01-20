«Мыши-рокеры с Марса» вернутся на экраны в новом мультсериале

Мультимедийная компания The Nacelle возвращает франшизу «Мыши-рокеры с Марса» — по её мотивам готовят новый мультсериал и серию игрушек.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Оригинальный анимационный проект 1993 года выпуска рассказывал про расу антропоморфных мышей с Марса, которых практически полностью уничтожили воинственные пришельцы. В итоге три последних представителя попадали на Землю, где начинали сражаться против врагов в попытке вернуться домой.При этом культура «мышей» значительно напоминала человеческую — герои, как очевидно из названия, любили определённый тип музыки, мотоциклы и спорт.