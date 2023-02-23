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36 минут назад

Что посмотреть, если вы без ума от Эмили Блант

Мира Маркина

23 февраля актриса Эмили Блант отмечает 40-летие. За более чем 20-летнюю карьеру артистка появлялась на экранах в совершенно разных амплуа. Подробнее о картинах с Блант, которые непременно нужно посмотреть – в материале "Рамблера".

Что посмотреть, если вы без ума от Эмили Блант
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Молодая Виктория", 2008

Кадр из фильма "Молодая Виктория"

Фильм повествует о королеве Виктории. Еще в 11 лет она осознала, что ей предстоит возглавить Британскую Империю. Несмотря на юность, ей удалось добиться любви и уважения своего народа – но на какие жертвы она пошла ради этого?

"Меняющие реальность", 2011

Кадр из фильма "Меняющие реальность"

Конгрессмен Норис узнает, что жизнь движется по заранее написанному плану, за исполнением которого следят люди со сверхъестественными способностями. Политик влюблен в балерину Элизу, но в плане не сказано, что им суждено быть вместе. Тогда он бросает вызов всему миру, чтобы побороться за свое счастье.

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"Грань будущего", 2014

Кадр из фильма "Грань будущего"

Майор Уильям Кейдж оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в бой с расой инопланетян, сражается и погибает вновь. Однако каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке – как победить врага.

"Убийца", 2015

Кадр из фильма "Убийца"

Агент ФБР Кейт Мэйсер работает на границе США и Мексики, где наркокартели регулярно противостоят американским спецслужбам. Однажды Кейт выпадает шанс поучаствовать в работе элитного подразделения по борьбе с наркотиками, но героиня еще не знает о том, что вскоре ей нужно будет поступиться принципами, чтобы выжить.

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