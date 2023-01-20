Сиквел фильма ужасов "Меган" выйдет в 2025 году

Компания Universal и студия Blumhouse выпустят продолжение фильма ужасов "Меган" (он же "М3ГАН") 17 января 2025 года, сообщает IndieWire.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В настоящий момент предстоящая картина носит название "М3ГАН 2.0", в ней к своим ролям должны вернуться звезды первой части Эллисон Уильямс и Вайолет Макгроу. Сценарий сиквела напишет Акела Купер, работавшая над оригинальной лентой.

Режиссер "М3ГАН" Джерард Джонстоун пока не подтвердил своего участия в проекте, с ним по-прежнему ведутся переговоры.

Научно-фантастический хоррор "М3ГАН" посвящен кукле-роботу, которой гениальная изобретательница Джемма (Уильямс) поручает уход за своей недавно осиротевшей племянницей Кэйди (Макгроу). Ситуация выходит из-под контроля, когда М3ГАН обретает самосознание и начинает убить всех, кого считает опасными для Джеммы и Кэйди.

Картина вышла в мировой прокат 6 января 2023 года и к настоящему моменту заработала более $90 млн.