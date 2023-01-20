«Достать ножи 2» стал четвертым лучшим фильмом в истории Netflix

По итогам 28 дней показа «Достать ножи: Стеклянную луковицу» посмотрели в течение 273,2 млн часов. Картина уверенно занимает четвёртую строчку в списке самых популярных фильмов Netflix, уступая лишь хоррору «Птичий короб» с Сандрой Буллок, драме «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и боевику «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот.

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Netflix подводит итоги показа именно после 28 дней стриминга, так что улучшить свой показатель «Достать ножи 2» уже не сможет. Однако руководство сервиса наверняка довольно результатами сиквела.