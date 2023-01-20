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1 час назад

«Достать ножи 2» стал четвертым лучшим фильмом в истории Netflix

Чемпионат.com

По итогам 28 дней показа «Достать ножи: Стеклянную луковицу» посмотрели в течение 273,2 млн часов. Картина уверенно занимает четвёртую строчку в списке самых популярных фильмов Netflix, уступая лишь хоррору «Птичий короб» с Сандрой Буллок, драме «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и боевику «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот.

«Достать ножи 2» стал четвертым лучшим фильмом в истории Netflix
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Netflix подводит итоги показа именно после 28 дней стриминга, так что улучшить свой показатель «Достать ножи 2» уже не сможет. Однако руководство сервиса наверняка довольно результатами сиквела.

Тем временем режиссёр начал работу над «Достать ножи 3» — постановщик уже пишет сценарий и обещает вновь удивить зрителей интересной детективной историей. Продолжение не стоит ждать раньше 2024 года.

Фильмы,Сандра Буллок,Галь Гадот,Леонардо ДиКаприо,Netflix,
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