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22 минуты назад

Четверть россиян планирует отказаться от подписки на онлайн-кинотеатры

Игромания.ру

Как сообщает издание «Коммерсантъ», получившее данные от аудиторской компании Б1, порядка 25% зрителей онлайн-кинотеатров планируют отказаться от продления своих подписок.Несмотря на пятипроцентный рост рынка в 2022 году, следующие двенадцать месяцев могут отметиться падением. Одной из причин называют сокращение библиотек контента, что стало результатом ввода санкций и отказа ряда зарубежных компаний по продлению лицензии на свои сериалы и кинофильмы, однако это не самый популярный вариант ответа.

Россияне планируют отказаться от подписки на онлайн-кинотеатры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Стоит отметить, что для опроса была взята выборка всего из 700 пользователей, так что погрешность может быть довольно велика. 44% респондентов называют ключевой причиной желания отказаться от подписок высокую цену, в то время как 32% изначально подписывались, чтобы получить доступ к конкретным сериалам, после чего тот или иной сервис для них потерял актуальность. Ещё 11% получили подписку в подарок и не планируют продлять её после истечения срока действия. Лишь 10% не устраивает предлагаемый стримингами набор контента, в то время как само качество сервиса беспокоит лишь 3% опрошенных.

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