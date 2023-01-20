Россияне планируют отказаться от подписки на онлайн-кинотеатры

Как сообщает издание «Коммерсантъ» , получившее данные от аудиторской компании Б1, порядка 25% зрителей онлайн-кинотеатров планируют отказаться от продления своих подписок.Несмотря на пятипроцентный рост рынка в 2022 году, следующие двенадцать месяцев могут отметиться падением. Одной из причин называют сокращение библиотек контента, что стало результатом ввода санкций и отказа ряда зарубежных компаний по продлению лицензии на свои сериалы и кинофильмы, однако это не самый популярный вариант ответа.

Стоит отметить, что для опроса была взята выборка всего из 700 пользователей, так что погрешность может быть довольно велика. 44% респондентов называют ключевой причиной желания отказаться от подписок высокую цену, в то время как 32% изначально подписывались, чтобы получить доступ к конкретным сериалам, после чего тот или иной сервис для них потерял актуальность. Ещё 11% получили подписку в подарок и не планируют продлять её после истечения срока действия. Лишь 10% не устраивает предлагаемый стримингами набор контента, в то время как само качество сервиса беспокоит лишь 3% опрошенных.