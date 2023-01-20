Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
27 минут назад

Вышел дублированный трейлер хоррора "Гремлины: Хранители леса"

Российская Газета

Компания "Экспонента" представила дублированный трейлер ирландского фильма ужасов "Гремлины: Хранители леса". Премьера в России - 20 апреля.

Вышел дублированный трейлер хоррора "Гремлины: Хранители леса"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Судя по всему, фильм не имеет никакого отношения к тем самым гремлинам из знаменитой картины Джо Данте 1984 года, а название является очередным примером нестандартного подхода к локализации со стороны кинопрокатчика. Оригинальное название фильма - Unwelcome, дословно это слово можно перевести как "нежелательный".

Завязка такова: муж с беременной женой переезжают в старинный дом. Добрые соседи за чашкой чая рассказывают, что каждый вечер нужно подкармливать маленьких, но злобных человечков в красных колпачках. Однажды измученная токсикозом супруга забывает им поставить мисочку с едой, из-за этого начинается форменный кошмар.

В главных ролях: Ханна Джон-Кэймен ("Игра престолов" и "Черное зеркало"), Дуглас Бут и Колм Мини.

Фильмы,Игра престолов,Ханна Джон-кэймен,Дуглас Бут,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители