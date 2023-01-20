Вышел дублированный трейлер хоррора "Гремлины: Хранители леса"

Компания "Экспонента" представила дублированный трейлер ирландского фильма ужасов "Гремлины: Хранители леса". Премьера в России - 20 апреля.
Судя по всему, фильм не имеет никакого отношения к тем самым гремлинам из знаменитой картины Джо Данте 1984 года, а название является очередным примером нестандартного подхода к локализации со стороны кинопрокатчика. Оригинальное название фильма - Unwelcome, дословно это слово можно перевести как "нежелательный".
Завязка такова: муж с беременной женой переезжают в старинный дом. Добрые соседи за чашкой чая рассказывают, что каждый вечер нужно подкармливать маленьких, но злобных человечков в красных колпачках. Однажды измученная токсикозом супруга забывает им поставить мисочку с едой, из-за этого начинается форменный кошмар.
В главных ролях: Ханна Джон-Кэймен ("Игра престолов" и "Черное зеркало"), Дуглас Бут и Колм Мини.