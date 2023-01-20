Вышел дублированный трейлер хоррора "Гремлины: Хранители леса"

Судя по всему, фильм не имеет никакого отношения к тем самым гремлинам из знаменитой картины Джо Данте 1984 года, а название является очередным примером нестандартного подхода к локализации со стороны кинопрокатчика. Оригинальное название фильма - Unwelcome, дословно это слово можно перевести как "нежелательный".