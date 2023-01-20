Кузьмина рассказала о сложностях при озвучивании Чебурашки

«Непростой был момент, когда Чебурашка падает с дерева. Как он летит вниз и орет, сначала с дерева, потом с лестницы, и это надо было постараться сделать разнообразно. Мы это рассматривали прям покадрово, и я пыталась найти "звучки" разные, но наступает момент, когда теряются всякие ориентиры. Это было трудозатратно, я уходила с осипшим голосом после таких сцен», — рассказала Кузьмина в интервью «ОК на связи!».