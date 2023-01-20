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1 час назад

Кузьмина рассказала о сложностях при озвучивании Чебурашки

Слово и Дело

Актриса Ольга Кузьмина озвучила в новом фильме «Чебурашка» главного персонажа. Артистка призналась, что столкнулась с рядом трудностей, которые доводили ее до потери голоса.

Кузьмина стала голосом любимого героя из советского мультика. Современная картина принесла актрисе как удовольствие, так и ряд интересных задач, с которыми порой было трудно справляться.

«Непростой был момент, когда Чебурашка падает с дерева. Как он летит вниз и орет, сначала с дерева, потом с лестницы, и это надо было постараться сделать разнообразно. Мы это рассматривали прям покадрово, и я пыталась найти "звучки" разные, но наступает момент, когда теряются всякие ориентиры. Это было трудозатратно, я уходила с осипшим голосом после таких сцен», — рассказала Кузьмина в интервью «ОК на связи!».

«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката. С момента выхода картины на большие экраны — 1 января — проекту удалось собрать более 4 млрд рублей при бюджете в 850 млн рублей.

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