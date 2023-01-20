В Индии создали религиозный совет по цензуре кинофильмов

Совет по выявлению оскорблений индуизма и индуистских святых в кинофильмах создан в крупнейшем по населению штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщила в пятницу газета Payoneer.

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По ее данным, совет, в который входят десять известных религиозных и культурных деятелей, возьмет под свой контроль выпуск художественных и документальных кинокартин, сериалов и другого развлекательного контента в целях обнаружения в них богохульства и предотвращения появления такой продукции на индийских кино- и телевизионных экранах.

По словам главы религиозно-общественного совета Шанкарачарьи Авимуктешварананда Сарасвати, этот орган возьмет на себя проверку на предмет диффамации индуистских традиций в киноиндустрии Индии и станет осуществлять контроль содержания фильмов.

"Мнение совета послужит прекращению съемок любых картин, трансляции видеофильмов или выпуску в эфир аудиоматериалов, содержащих оскорбления индуистских богов и богинь или противоречащих культурным традициям Индии", - сказал он.

Совет будет оказывать помощь правительству Индии и действующим в стране органам цензуры. "Оскорбление религии и индийской культуры ради погони за зрительской популярностью фильмов недопустимо", - подчеркнул Сарасвати. Если в прокате все же появятся картины, которые будут признаны оскорбительными для индуизма, совет через СМИ призовет индусов отказаться от их просмотра, добавил он.