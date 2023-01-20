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1 час назад

В Индии создали религиозный совет по цензуре кинофильмов

ТАСС

Совет по выявлению оскорблений индуизма и индуистских святых в кинофильмах создан в крупнейшем по населению штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщила в пятницу газета Payoneer.

В Индии создали религиозный совет по цензуре кинофильмов
Фото: UnsplashUnsplash

По ее данным, совет, в который входят десять известных религиозных и культурных деятелей, возьмет под свой контроль выпуск художественных и документальных кинокартин, сериалов и другого развлекательного контента в целях обнаружения в них богохульства и предотвращения появления такой продукции на индийских кино- и телевизионных экранах.

По словам главы религиозно-общественного совета Шанкарачарьи Авимуктешварананда Сарасвати, этот орган возьмет на себя проверку на предмет диффамации индуистских традиций в киноиндустрии Индии и станет осуществлять контроль содержания фильмов.

"Мнение совета послужит прекращению съемок любых картин, трансляции видеофильмов или выпуску в эфир аудиоматериалов, содержащих оскорбления индуистских богов и богинь или противоречащих культурным традициям Индии", - сказал он.

Совет будет оказывать помощь правительству Индии и действующим в стране органам цензуры. "Оскорбление религии и индийской культуры ради погони за зрительской популярностью фильмов недопустимо", - подчеркнул Сарасвати. Если в прокате все же появятся картины, которые будут признаны оскорбительными для индуизма, совет через СМИ призовет индусов отказаться от их просмотра, добавил он.

Конституция Индии гарантирует свободу выражения, но налагает определенные ограничения с целью поддержания общинной и религиозной гармонии в стране. Нежелательным контентом в кино считается все, что угрожает целостности, обороне, общественному порядку, безопасности или суверенитету республики, а также ее отношениям с другими государствами. Контроль за выпуском и содержанием картин осуществляет Центральный совет сертификации фильмов.

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