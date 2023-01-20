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2 часа назад

«Велма» — одно из худших шоу в истории IMDb по версии зрителей

Чемпионат.com

На этой неделе на канале HBO Max вышло ещё два эпизода мультсериала «Велма». Свежие серии не изменили мнения критиков и зрителей. Большая часть аудитории уверена, что это одно из худших шоу в истории. Оно недавно достигло новой «вершины», став третьим самым низкооценённым проектом в истории портала IMDb.

«Велма» — одно из худших шоу в истории IMDb по версии зрителей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сейчас на IMDb у «Велмы» 1,3 балла из 10 возможных. Рейтинг основан на более чем 33 тыс. отзывов. Выше в антитопе стоят два шоу — документальный фильм о футболисте Поле Погба The Pogmentary (первое место) и картина о восхождении турецкой поп-звезды Iste Bu Benim Masalim (второе место).

Несмотря на прохладный приём, мультсериал показал самый лучший старт среди всех анимационных проектов онлайн-кинотеатра. Видимо, из-за этого руководство решило дать второму сезону шоу зелёный свет. Информация об этом появилась на сайте Реестра идентификаторов развлечений (EIDR).

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