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32 минуты назад

В фильме "Аватар: Путь воды" актеру-подростку пришлось сниматься дважды

Российская Газета

Режиссер Джеймс Кэмерон и оператор Расселл Карпентер рассказали, для кого из актеров работа в фильме "Аватар: Путь воды" оказалась самой тяжелой. Выяснилось, что с наибольшими техническими сложностями пришлось столкнуться юному актеру Джеку Чемпиону, который играет в картине подростка-землянина Майлза по прозвищу "Паук". Все сцены с ним снимали дважды, сообщает Vanity Fair.

В фильме "Аватар: Путь воды" актеру-подростку пришлось сниматься дважды
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Причина была не в актерских навыках самого юноши, а в технических нюансах. Фильм снимался долго. В первый раз Джек Чемпион пришел на съемочную площадку в возрасте 13 лет. А в фильме ему уже 15. Сцен с ним множество. Поэтому Кэмерон с Расселом пошли на хитрость. Изначально они сняли сцены с Джеком, когда ему было 13. Это была своеобразная репетиция, в фильм вошли лишь те фрагменты, где актер не был в кадре. Итоговые сцены снимались, когда Джеку было 15. Таким его и увидели зрители.

Сейчас актеру 18 лет. Съемки с ним для фильма "Аватар 3" продолжились сразу после окончания работы во второй картине франшизы, так что времени отдохнуть от на`ви и Пандоры у актера особо не было. Отметим, что Джек успел в 2018 году сняться в фильме "Ночная няня", также он сыграл эпизодическую роль в картине "Мстители: Финал", есть у него роль и в "Крике 6". В данный момент молодой человек занят в съемках "Аватара 4", а фильм "Аватар 3" уже находится в стадии постпродакшена. Между тем, "Аватар: Путь воды" уже собрал в прокате почти 2 миллиарда долларов.

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