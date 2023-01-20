В фильме "Аватар: Путь воды" актеру-подростку пришлось сниматься дважды

Режиссер Джеймс Кэмерон и оператор Расселл Карпентер рассказали, для кого из актеров работа в фильме "Аватар: Путь воды" оказалась самой тяжелой. Выяснилось, что с наибольшими техническими сложностями пришлось столкнуться юному актеру Джеку Чемпиону, который играет в картине подростка-землянина Майлза по прозвищу "Паук". Все сцены с ним снимали дважды, сообщает Vanity Fair.

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Причина была не в актерских навыках самого юноши, а в технических нюансах. Фильм снимался долго. В первый раз Джек Чемпион пришел на съемочную площадку в возрасте 13 лет. А в фильме ему уже 15. Сцен с ним множество. Поэтому Кэмерон с Расселом пошли на хитрость. Изначально они сняли сцены с Джеком, когда ему было 13. Это была своеобразная репетиция, в фильм вошли лишь те фрагменты, где актер не был в кадре. Итоговые сцены снимались, когда Джеку было 15. Таким его и увидели зрители.