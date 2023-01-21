Сериал "Велма" оказался худшим анимационным проектом в истории IMDb

Зрители не оценили сериал "Велма", это взрослый спин-офф про одну из героинь франшизы о Скуби-Ду. По данным сервиса IMDb, рейтинг сериала по десятибалльной шкале сейчас составляет 1,3.
Среди других аутсайдеров сервиса турецкая мелодрама "Это моя сказка" и документальный фильм о футболисте Поле Погбе. У них баллы еще ниже. Но среди анимационных лент, показатели "Велмы" самые худшие на сайте.
Стоит отметить, что сервис HBO дал "Велме" шанс, у сериала будет еще один сезон.
События в сериале происходят в период, когда Велма еще училась в колледже, она еще не познакомилась со Скуби-Ду и другими героями. А еще героиня стала темнокожей. В сериале девушка переживает первую любовь, расследует убийства, а также учит самых красивых барышень учебного заведения быть максимально непривлекательными, чтобы не стать жертвами маньяка.