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59 минут назад

Сериал "Велма" оказался худшим анимационным проектом в истории IMDb

Российская Газета

Зрители не оценили сериал "Велма", это взрослый спин-офф про одну из героинь франшизы о Скуби-Ду. По данным сервиса IMDb, рейтинг сериала по десятибалльной шкале сейчас составляет 1,3.

Сериал "Велма" оказался худшим анимационным проектом в истории IMDb
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Среди других аутсайдеров сервиса турецкая мелодрама "Это моя сказка" и документальный фильм о футболисте Поле Погбе. У них баллы еще ниже. Но среди анимационных лент, показатели "Велмы" самые худшие на сайте.

Стоит отметить, что сервис HBO дал "Велме" шанс, у сериала будет еще один сезон.

События в сериале происходят в период, когда Велма еще училась в колледже, она еще не познакомилась со Скуби-Ду и другими героями. А еще героиня стала темнокожей. В сериале девушка переживает первую любовь, расследует убийства, а также учит самых красивых барышень учебного заведения быть максимально непривлекательными, чтобы не стать жертвами маньяка.

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