Ана де Армас может появиться в киновселенной по Warhammer 40 000

Стало известно, что актриса Ана де Армас ведет переговоры о своем потенциальном участии в киновселенной по Warhammer 40 000. Об этом пишет издание Giant Freakin Robot (GFB), ссылаясь при этом на свои источники.
По информации, которую приводит издание, развитием данной франшизы может заняться актер Генри Кавилл. Вероятно, он обсуждает с Анной де Армас варианты ее участия во франшизе. О том, какая это может быть роль, дополнительно не сообщается.
Напомним, что действие игры разворачивается в будущем, когда человечество перестало развиваться и погрязло в войнах с пришельцами, богами и демонами.
Ранее стало известно, что нового сезона сериала "Берег москитов" не будет.