Ана де Армас может появиться в киновселенной по Warhammer 40 000

Стало известно, что актриса Ана де Армас ведет переговоры о своем потенциальном участии в киновселенной по Warhammer 40 000. Об этом пишет издание Giant Freakin Robot (GFB), ссылаясь при этом на свои источники.

Фото: Кадр из фильма "Парни со стволами" Кадр из фильма "Парни со стволами"

По информации, которую приводит издание, развитием данной франшизы может заняться актер Генри Кавилл. Вероятно, он обсуждает с Анной де Армас варианты ее участия во франшизе. О том, какая это может быть роль, дополнительно не сообщается.

Напомним, что действие игры разворачивается в будущем, когда человечество перестало развиваться и погрязло в войнах с пришельцами, богами и демонами.