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36 минут назад

Актриса Ана де Армас может появиться в киновселенной по Warhammer 40 000

Катя Кобышева

Стало известно, что актриса Ана де Армас ведет переговоры о своем потенциальном участии в киновселенной по Warhammer 40 000. Об этом пишет издание Giant Freakin Robot (GFB), ссылаясь при этом на свои источники.

Ана де Армас может появиться в киновселенной по Warhammer 40 000
Фото: Кадр из фильма "Парни со стволами"Кадр из фильма "Парни со стволами"

По информации, которую приводит издание, развитием данной франшизы может заняться актер Генри Кавилл. Вероятно, он обсуждает с Анной де Армас варианты ее участия во франшизе. О том, какая это может быть роль, дополнительно не сообщается.

Напомним, что действие игры разворачивается в будущем, когда человечество перестало развиваться и погрязло в войнах с пришельцами, богами и демонами.

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Ранее стало известно, что нового сезона сериала "Берег москитов" не будет.

Фильмы,Генри Кавилл,Ана де Армас,
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