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3 часа назад

Умерла режиссер "Маленькой Иды" Лайла Миккельсен

Российская Газета

Скончалась Лайла Сольвейг Миккельсен, режиссер, сценаристка и продюсер, наряду с Аней Брайен и Вибеке Лёккеберг составлявшая ведущую тройку норвежских женщин-постановщиц в 70-80-х годах.

Умерла режиссер "Маленькой Иды" Лайла Миккельсен
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Артистка умерла в возрасте 82 лет, передает abc/nyheter со ссылкой на подтверждение от семьи кинематографистки.

Миккельсен родилась 20 августа 1940 года. Снимать начала в 70-е и в первую очередь известна по резонансной драме "Маленькая Ида", одной из самых заметных скандинавских лент 80-х. Картина - взгляд на оккупированную фашистами Норвегию маленькой девочки. При этом мать Иды крутит роман с офицером СС, а та еще слишком мала, чтобы понять что происходит.

Фильмы,Вибеке Леккеберг,
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