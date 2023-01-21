Умерла режиссер "Маленькой Иды" Лайла Миккельсен

Миккельсен родилась 20 августа 1940 года. Снимать начала в 70-е и в первую очередь известна по резонансной драме "Маленькая Ида", одной из самых заметных скандинавских лент 80-х. Картина - взгляд на оккупированную фашистами Норвегию маленькой девочки. При этом мать Иды крутит роман с офицером СС, а та еще слишком мала, чтобы понять что происходит.