Умерла режиссер "Маленькой Иды" Лайла Миккельсен

Скончалась Лайла Сольвейг Миккельсен, режиссер, сценаристка и продюсер, наряду с Аней Брайен и Вибеке Лёккеберг составлявшая ведущую тройку норвежских женщин-постановщиц в 70-80-х годах.
Артистка умерла в возрасте 82 лет, передает abc/nyheter со ссылкой на подтверждение от семьи кинематографистки.
Миккельсен родилась 20 августа 1940 года. Снимать начала в 70-е и в первую очередь известна по резонансной драме "Маленькая Ида", одной из самых заметных скандинавских лент 80-х. Картина - взгляд на оккупированную фашистами Норвегию маленькой девочки. При этом мать Иды крутит роман с офицером СС, а та еще слишком мала, чтобы понять что происходит.