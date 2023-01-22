Умер кинорежиссер Агусти Вильяронга

Испанский кинорежиссер Агусти Вильяронга умер в воскресенье в Барселоне в возрасте 69 лет. Об этом сообщила Каталонская киноакадемия в Twitter.

"Сегодня утром кинорежиссер Агусти Вильяронга покинул нас в Барселоне в окружении своей семьи и друзей, - отмечается в публикации. - Его талант, чуткость, его огромная способность любить все, к чему он прикасался, и его фильмы останутся навсегда".