Умер кинорежиссер Агусти Вильяронга

Испанский кинорежиссер Агусти Вильяронга умер в воскресенье в Барселоне в возрасте 69 лет. Об этом сообщила Каталонская киноакадемия в Twitter.
"Сегодня утром кинорежиссер Агусти Вильяронга покинул нас в Барселоне в окружении своей семьи и друзей, - отмечается в публикации. - Его талант, чуткость, его огромная способность любить все, к чему он прикасался, и его фильмы останутся навсегда".
Вильяронга родился в 1953 году в городе Пальма (автономное сообщество Балеарские острова). Среди многочисленных фильмов, над которыми работал режиссер, можно выделить картины "Лунный мальчик" (1989), "Море" (2000) и "Черный хлеб" (2010). Вильяронга был удостоен различных наград, в том числе престижной испанской кинопремии "Гойя". Ожидается, что в текущем году в прокат выйдет последний фильм режиссера "Лоли ураган".