Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
3 часа назад

Умер кинорежиссер Агусти Вильяронга

ТАССиещё 3

Испанский кинорежиссер Агусти Вильяронга умер в воскресенье в Барселоне в возрасте 69 лет. Об этом сообщила Каталонская киноакадемия в Twitter.

"Сегодня утром кинорежиссер Агусти Вильяронга покинул нас в Барселоне в окружении своей семьи и друзей, - отмечается в публикации. - Его талант, чуткость, его огромная способность любить все, к чему он прикасался, и его фильмы останутся навсегда".

Вильяронга родился в 1953 году в городе Пальма (автономное сообщество Балеарские острова). Среди многочисленных фильмов, над которыми работал режиссер, можно выделить картины "Лунный мальчик" (1989), "Море" (2000) и "Черный хлеб" (2010). Вильяронга был удостоен различных наград, в том числе престижной испанской кинопремии "Гойя". Ожидается, что в текущем году в прокат выйдет последний фильм режиссера "Лоли ураган".

Фильмы,Море,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители