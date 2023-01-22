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1 час назад

Спилберг станет продюсером документальной ленты о композиторе «Звездных войн»

Слово и Дело

Американский режиссер и сценарист Стивен Спилберг выступит исполнительным продюсером документального фильма о композиторе Джоне Уильямсе. Он создавал музыку для франшиз «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Индиана Джонс» и других.

Спилберг станет продюсером документальной ленты о композиторе «Звездных войн»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Компания Спилберга Amblin Television начала разработку документальной картины о знаменитом композиторе. Помимо кинодеятеля продюсерами фильма также станут Рон Ховард, Сара Бернштейн и Брайан Грейзер. Режиссерское кресло займет Лоран Бузеро, передает The Hollywood Reporter.

Уильямсу в прошлом году исполнилось 90 лет. Недавно он заявил, что не собирается уходить на пенсию после работы над лентой «Индиана Джонс и Часы судьбы». Неизвестно, над каким проектом музыкант будет работать в будущем.

Композитор создал музыку к более 100 фильмам за всю карьеру. Знаменитые композиции звучат в лентах «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Индиана Джонс» и других. Он получил пять премий «Оскар», в том числе за работу над картинами Спилберга «Список Шиндлера» и «Инопланетянин».

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