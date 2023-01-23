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1 час назад

Сборы «Аватара 2» превысили два миллиарда долларов

Lenta.ru

Спустя шесть недель после выхода на экраны кассовые сборы фильма режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» превысили два миллиарда долларов. Об этом сообщает Variety.

Сборы «Аватара 2» превысили два миллиарда долларов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В частности, картина собрала 598 миллионов долларов внутри страны и 1,4 миллиарда долларов во всем мире. Фильм стал шестой кинолентой в истории, сборы которого превысили данную отметку. Другими картинами, которым удалось преодолеть этот порог, являются «Аватар», «Мстители: Финал», «Титаник», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Мстители: Война бесконечности».

Примечательно, что режиссером трех из шести самых кассовых фильмов в истории стал Джеймс Кэмерон. Кроме того, актриса Зои Салдана, сыгравшая роль Нейтири в «Аватаре» и исполнившая роль Гаморы в киновселенной Marvel, снялась в четырех из шести фильмах.

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