Сборы «Аватара 2» превысили два миллиарда долларов

Спустя шесть недель после выхода на экраны кассовые сборы фильма режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» превысили два миллиарда долларов. Об этом сообщает Variety.

Примечательно, что режиссером трех из шести самых кассовых фильмов в истории стал Джеймс Кэмерон. Кроме того, актриса Зои Салдана, сыгравшая роль Нейтири в «Аватаре» и исполнившая роль Гаморы в киновселенной Marvel, снялась в четырех из шести фильмах.