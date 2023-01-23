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1 час назад

Российские фильмы в 2022 году обеспечили половину сборов от проката

Sostav.ru

Доля сборов от проката российских картин в 2022 году перевалила за половину, составив 51%. Выручка кинотеатров от показа отечественных фильмов увеличилась на 2 млрд рублей — до 12 млрд. В 2023 году компании, в том числе онлайн-кинотеатры и ТВ, вновь сделают ставку на контент, произведенный в РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Estimate Company.

Российские фильмы в 2022 году обеспечили половину сборов
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Выручка от кинопроката в России после ухода с рынка иностранного контента в 2022 году упала почти вдвое — до 23,7 млрд руб. Половину кассы обеспечили российские картины, тогда как в 2021 году на них пришлось лишь 25% всех сборов.

Кинотеатры оценивают рост сборов от проката российских лент даже выше. Например, в «Каро» сообщили, что российское кино сейчас составляет около 60%. Рост отечественного контента отмечают также онлайн-кинотеатры и телеканалы.

По словам участников рынка, главным локомотивом в 2023 году станет российский контент. Так, в Premier планируют ежемесячно выпускать два-три новых оригинальных проекта собственного производства и расширить ассортимент фильмами из альтернативных стран — Турции, Кореи и других. В «Газпром-Медиа» и Kion также продолжится работа над новыми оригинальными проектами.

По словам президента сети «Каро» Ольги Зиняковой, доверие к российскому продукту сейчас сильно как никогда. Кейс «Чебурашки» показывает, что настало время построения суверенного кинематографа. Сборы «Чебурашки» с учётом прошедшего уикенда перевалили отметку 5 млрд руб. Это первая картина в истории, которая смогла собрать такую сумму.

Фильмы,Чебурашка,Ольга Зинякова,Газпром-медиа,
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