Выручка кинотеатров от проката российских фильмов выросла на 2 млрд

Прокат российских фильмов в 2022 году принес кинотеатрам выручку на 2 млрд больше относительно 2021 года. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитика компании Estimate Company Тимура Имаева.

«Выросли сборы отечественных картин — с 10,4 млрд руб. в 2021 году до 12 млрд руб. в 2022 году», — сказал Имаев.

По словам аналитика, объем присутствия иностранных картин среди всех фильмов в российском прокате в прошлом году составил 49%, а в 2021 году показатель был равен 75%.