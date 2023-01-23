5 главных комедий 2023 года, которые мы ждем с нетерпением

2023 год обещает быть богатым на качественные комедии. Подробнее о том, какие мы ждем с особым нетерпением – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Что за люди" Кадр из фильма "Что за люди"

"Что за люди", 27 января

Кадр из фильма "Что за люди"

Молодые влюбленные решают познакомить между собой родственников. Однако их семьям тяжело общаться друг с другом из-за серьезных культурных различий. В главных ролях – Джона Хилли и Эдди Мерфи.

"Супер Майк: Последний танец", 9 февраля

Кадр из фильма "Супер Майк: Последний танец"

Майку пришлось завязать с карьерой танцора, а бизнес не приносит больших денег, из-за чего он погряз в материальных заботах. Знакомая героя предлагает ему переехать в Лондон и помочь ей с танцевальным проектом. Майк соглашается, еще не догадываясь о том, какие цели у женщины на самом деле.

"Бо боится", 21 апреля

Кадр из фильма "Бо боится"

Картина повествует о бизнесмене, который едет домой из-за странной смерти матери. По пути перед героем возникают видения, напоминающие ему о разных событиях жизни.

"Барби", 19 июля

Кадр из фильма "Барби"

Барби изгоняют из мира идеальных кукол, и теперь перед ней встает непростая задача – обрести счастье в мире реальных людей.

"Холоп-2", 21 декабря

Кадр из фильма "Холоп-2"

Гриша возвращается к прежней нормальной жизни, но теперь ему сложно ее выносить – героя задевает любая несправедливость. Как-то раз он встречает высокомерную мажорку Катю, и ее поведение не позволяет ему сидеть, сложа руки.