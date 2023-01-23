5 главных комедий 2023 года, которые мы ждем с нетерпением

2023 год обещает быть богатым на качественные комедии. Подробнее о том, какие мы ждем с особым нетерпением – в материале "Рамблера".
Молодые влюбленные решают познакомить между собой родственников. Однако их семьям тяжело общаться друг с другом из-за серьезных культурных различий. В главных ролях – Джона Хилли и Эдди Мерфи.
Майку пришлось завязать с карьерой танцора, а бизнес не приносит больших денег, из-за чего он погряз в материальных заботах. Знакомая героя предлагает ему переехать в Лондон и помочь ей с танцевальным проектом. Майк соглашается, еще не догадываясь о том, какие цели у женщины на самом деле.
Картина повествует о бизнесмене, который едет домой из-за странной смерти матери. По пути перед героем возникают видения, напоминающие ему о разных событиях жизни.
Барби изгоняют из мира идеальных кукол, и теперь перед ней встает непростая задача – обрести счастье в мире реальных людей.
Гриша возвращается к прежней нормальной жизни, но теперь ему сложно ее выносить – героя задевает любая несправедливость. Как-то раз он встречает высокомерную мажорку Катю, и ее поведение не позволяет ему сидеть, сложа руки.