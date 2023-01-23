Кэмерон — первый режиссер с тремя фильмами, собравшими более $2 млрд

Вчера стало известно о том, что мировые сборы «Аватара 2» превысили $ 2 млрд. Ожидается, что на следующей неделе картина уверенно обгонит «Мстителей: Войну бесконечности» и займёт пятое место в списке самых кассовых лент в истории.

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Снял «Аватар 2», конечно же, Джеймс Кэмерон. Таким образом, постановщик стал первым режиссёром в истории с тремя фильмами, которые собрали больше $ 2 млрд. Предыдущие две ленты: «Титаник» и «Аватар».