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3 часа назад

Джеймс Кэмерон — первый режиссёр с тремя фильмами, собравшими более $ 2 млрд

Чемпионат.com

Вчера стало известно о том, что мировые сборы «Аватара 2» превысили $ 2 млрд. Ожидается, что на следующей неделе картина уверенно обгонит «Мстителей: Войну бесконечности» и займёт пятое место в списке самых кассовых лент в истории.

Кэмерон — первый режиссер с тремя фильмами, собравшими более $2 млрд
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Снял «Аватар 2», конечно же, Джеймс Кэмерон. Таким образом, постановщик стал первым режиссёром в истории с тремя фильмами, которые собрали больше $ 2 млрд. Предыдущие две ленты: «Титаник» и «Аватар».

«Аватар: Путь воды» теперь точно не завершит франшизу. Кэмерону придётся и дальше развивать эту вселенную. В планах постановщика уже есть как минимум ещё три части франшизы.

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