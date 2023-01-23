5 фильмов для знакомства с Уэсом Андерсоном

Американский режиссер Уэс Андерсон, пожалуй, один из самых узнаваемых кинематографистов. Его картины это в первую очередь неповторимый стиль, композиция и сочетание цветов, которыми Андерсон орудует не хуже любого художника.
Подробнее о том, какие фильмы стоит посмотреть, если вы только знакомитесь с режиссером – в материале "Рамблера".
Семья Тененбаум – кладезь выдающихся людей. Чес уже в 10 лет добился больших успехов в финансовой сфере, Ричи –талантливый теннисист, а Марго в 10-летнем возрасте стала известным драматургом. Достигнув совершеннолетия, дети покинули родительское гнездо. Но теперь им предстоит вернуться домой, ведь отец неизлечимо болен.
Картина повествует о приключениях консьержа Густава и юного портье Зеро Мустафы. Сотрудники отеля становятся свидетелями кражи и поисков картин эпохи Возрождения, а также других серьезных исторических событий.
В этом фильме Андерсону удалось органично переплести четыре жанра: комедию, приключения, детектив и криминал.
Макс Фишер – десятиклассник престижной академии, в которой делает большие успехи. Он редактор школьной газеты, капитан разных команд, президент школьных клубов, но при этом двоечник. Максу назначают испытательный срок, но и тут не обошлось без приключений – герой влюбляется в учительницу.
Три чудаковатых брата не разговаривали друг с другом целый год после смерти отца. Но теперь они оказываются в одном поезде, следующем через Индию. Один из братьев решил, что им пора отправиться в путешествие, чтобы воссоединиться и восстановить узы.
Бойскаут Сэм – сирота и изгой, Сьюзи – замкнутая неуравновешенная девочка, который живет мечтами о волшебных мирах. Герои влюбляются друг в друга и решают сбежать подальше от взрослых, но местный шериф и вожатый бойскаутов намерены найти подростков.