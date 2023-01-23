5 фильмов для знакомства с Уэсом Андерсоном

Американский режиссер Уэс Андерсон, пожалуй, один из самых узнаваемых кинематографистов. Его картины это в первую очередь неповторимый стиль, композиция и сочетание цветов, которыми Андерсон орудует не хуже любого художника.

Подробнее о том, какие фильмы стоит посмотреть, если вы только знакомитесь с режиссером – в материале "Рамблера".

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«Семейка Тененбаум», 2001

Семья Тененбаум – кладезь выдающихся людей. Чес уже в 10 лет добился больших успехов в финансовой сфере, Ричи –талантливый теннисист, а Марго в 10-летнем возрасте стала известным драматургом. Достигнув совершеннолетия, дети покинули родительское гнездо. Но теперь им предстоит вернуться домой, ведь отец неизлечимо болен.

«Отель "Гранд Будапешт"», 2014

Кадр из фильма «Отель "Гранд Будапешт"»

Картина повествует о приключениях консьержа Густава и юного портье Зеро Мустафы. Сотрудники отеля становятся свидетелями кражи и поисков картин эпохи Возрождения, а также других серьезных исторических событий.

В этом фильме Андерсону удалось органично переплести четыре жанра: комедию, приключения, детектив и криминал.

«Академия Рашмор», 1998

Макс Фишер – десятиклассник престижной академии, в которой делает большие успехи. Он редактор школьной газеты, капитан разных команд, президент школьных клубов, но при этом двоечник. Максу назначают испытательный срок, но и тут не обошлось без приключений – герой влюбляется в учительницу.

«Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники », 2007

Кадр из фильма "Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники"

Три чудаковатых брата не разговаривали друг с другом целый год после смерти отца. Но теперь они оказываются в одном поезде, следующем через Индию. Один из братьев решил, что им пора отправиться в путешествие, чтобы воссоединиться и восстановить узы.

«Королевство полной луны », 2012

Бойскаут Сэм – сирота и изгой, Сьюзи – замкнутая неуравновешенная девочка, который живет мечтами о волшебных мирах. Герои влюбляются друг в друга и решают сбежать подальше от взрослых, но местный шериф и вожатый бойскаутов намерены найти подростков.