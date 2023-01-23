Сыгравшая Чебурашку Ольга Кузьмина появится в новом сезоне "Ивановых-Ивановых"

Телеканал СТС вернул в эфир сериал "Ивановы-Ивановы" после двухгодичного перерыва. В шестом сезоне появится Ольга Кузьмина, именно она сыграла Чебурашку в одноименном нашумевшем фильме. Первая серия выйдет в эфир 6 февраля.

Фото: Российская газета Российская газета

Как следует из релиза телеканала СТС, в сериале у Кузьминой не такая благостная роль. Актриса играет помощницу фермера Бориса Иванова (его играет Станислав Дужников). Поначалу героиня Кузьминой кажется добродушной, но потом погрязает в интригах.

А их в сериале много.

Напомним, это история о том, как две семьи Ивановых вынуждены были породниться. Их детей перепутали в роддоме, правда выяснилась спустя 16 лет, и нужно было как-то выстраивать новые отношения. Вначале семьи вернули себе кровных детей, потом им пришлось в разных сезонах жить друг друг у друга.