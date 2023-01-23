Хэтэуэй прокомментировала съемки «Как стать принцессой 3»

Энн Хэтэуэй прокомментировала съёмки третьей части «Как стать принцессой». В октябре Disney сообщил о разработке продолжения и пообещал его снять.

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Энн Хэтэуэй взволнована реакцией фанатов на третью часть франшизы «Как стать принцессой». В разработке она находится уже некоторое время, и актриса, исполнившая в двух фильмах главную роль, поделилась мыслями о предстоящем проекте.

«Мы (со зрителями) чувствуем себя одинаково, и я понимаю, что, вероятно, это очень расстраивает», - сообщила она People. «Это процесс, требующий терпения, поэтому каждый сейчас должен ощущать себя частью кинобизнеса, чтобы понять - некоторые вещи требуют, действительно, много времени».

В ноябре сообщалось, что сценарий к следующей экранизации Disney напишет Аадрита Мукерджи. Сама Хэтэуэй не утверждена пока на главную роль, но в октябре в беседе с ET рассказала, что «поставила» на третий фильм и добавила:

«Если бы был какой-нибудь способ заполучить Джули Эндрюс, думаю, мы бы тогда точно сняли фильм. Мы бы направились к ней, поставили бы зелёный экран и просто всё сняли».

Тем не менее, сама Эндрюс уже заявила, что не вернётся к роли Клариссы Ринальди.

«Полагаю, мы знаем, что она (третья часть) может не случиться», - заявила 87-летняя актриса Access Hollywood. «Мы обсуждали её сразу после выхода второго сиквела, но сколько лет прошло с тех пор? И я стала намного старше, и принцесса Энни, или королева, стала намного старше. Я не уверена, что из всего этого получится».