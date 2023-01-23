Хэтэуэй прокомментировала съемки «Как стать принцессой 3»

Энн Хэтэуэй прокомментировала съёмки третьей части «Как стать принцессой». В октябре Disney сообщил о разработке продолжения и пообещал его снять.
Энн Хэтэуэй взволнована реакцией фанатов на третью часть франшизы «Как стать принцессой». В разработке она находится уже некоторое время, и актриса, исполнившая в двух фильмах главную роль, поделилась мыслями о предстоящем проекте.
«Мы (со зрителями) чувствуем себя одинаково, и я понимаю, что, вероятно, это очень расстраивает», - сообщила она People. «Это процесс, требующий терпения, поэтому каждый сейчас должен ощущать себя частью кинобизнеса, чтобы понять - некоторые вещи требуют, действительно, много времени».
В ноябре сообщалось, что сценарий к следующей экранизации Disney напишет Аадрита Мукерджи. Сама Хэтэуэй не утверждена пока на главную роль, но в октябре в беседе с ET рассказала, что «поставила» на третий фильм и добавила:
«Если бы был какой-нибудь способ заполучить Джули Эндрюс, думаю, мы бы тогда точно сняли фильм. Мы бы направились к ней, поставили бы зелёный экран и просто всё сняли».
Тем не менее, сама Эндрюс уже заявила, что не вернётся к роли Клариссы Ринальди.
«Полагаю, мы знаем, что она (третья часть) может не случиться», - заявила 87-летняя актриса Access Hollywood. «Мы обсуждали её сразу после выхода второго сиквела, но сколько лет прошло с тех пор? И я стала намного старше, и принцесса Энни, или королева, стала намного старше. Я не уверена, что из всего этого получится».
Первый фильм «Как стать принцессой» вышел на экраны в 2001-м году в постановке Гарри Маршалла с Энн Хэтэуэй и Джули Эндрюс в главных ролях. Сценарий был основан на популярной книжной серии Мег Кэбот «Дневники принцессы» с Мией Термополис (Хэтэуэй) в центре повествования. Юная жительница Сан-Франциско, она обнаруживает, что является вероятной наследницей престола Джиновии.