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3 часа назад

Кадр дня: как фильм «Рокки» вдохновил на создание «Хищника»

Мария Кимакович

Первая часть фильма «Рокки», главную роль в котором исполнил Сильвестр Сталлоне, вышла на экраны в 1976 году. Картина стала самым кассовым фильмом года, собрав в американском прокате более 117 миллионов долларов, завоевала три «Оскара» и принесла мировую известность исполнителю главной роли.

Кадр дня: как фильм «Рокки» вдохновил на создание «Хищника»
Фото: Кадр из фильма "Рокки 4"Кадр из фильма "Рокки 4"

Но не только этим, оказывается, знаменит фильм. История о боксере стала внезапно толчком к созданию картины совершенно иного жанра. Читайте об этом в материале «Рамблера».

Успех фильма «Рокки» подтолкнул его создателей к продолжению этой истории. В итоге на свет появилась франшиза, главную роль в которой неизменно исполнял Сильвестр Сталлоне.

После выхода на экраны четвертого фильма о знаменитом боксере, в Голливуде стали шутить, что для Рокки уже не осталось заемных соперников. Никто даже не мог предположить, что эти слова окажутся пищей для размышлений начинающих сценаристов Джона и Джима Томасов.

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В 1987 году они написали сценарий фильма, сюжет которого строился на том, что охотник-инопланетянин в космосе искал своих жертв. На этапе написания сценария картина называлась «Охотник», но затем ей изменили название. Зрители знают творение Томасов под названием «Хищник». Стоит отметить, что фильм тоже снискал популярность и стал культовой фантастической франшизой.

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