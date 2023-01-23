Пока «Чебурашка» бьет очередной рекорд, готовится к показу фильм о съемках самой кассовой российской картины. Соответствующую новость сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Start.

Первая часть «фильма о фильме» появится на сайте сервиса уже 27 января. Всего предусмотрено три эпизода. В них режиссер, сценаристы, декораторы и продюсеры расскажут о сложностях работы над фильмом и самой идее снять кино о Чебурашке.