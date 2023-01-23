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2 часа назад

Фильм о съемках «Чебурашки» появится в онлайн-кинотеатре Start 27 января

Мира Маркина

Пока «Чебурашка» бьет очередной рекорд, готовится к показу фильм о съемках самой кассовой российской картины. Соответствующую новость сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Start.

Первая часть «фильма о фильме» появится на сайте сервиса уже 27 января. Всего предусмотрено три эпизода. В них режиссер, сценаристы, декораторы и продюсеры расскажут о сложностях работы над фильмом и самой идее снять кино о Чебурашке.

«Важно было создать современное произведение, в котором есть не только детская история, но и драматическая линия для взрослых», – процитировали в пресс-службе Василия Куценко, одного из сценаристов фильма.

«Чебурашка» вновь возглавил прокат в этот уикенд

Ранее мы рассказывали о номинантах премии «Золотая малина».

Фильмы,Видео,Чебурашка,
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