Пока «Чебурашка» бьет очередной рекорд, готовится к показу фильм о съемках самой кассовой российской картины. Соответствующую новость сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Start.
Первая часть «фильма о фильме» появится на сайте сервиса уже 27 января. Всего предусмотрено три эпизода. В них режиссер, сценаристы, декораторы и продюсеры расскажут о сложностях работы над фильмом и самой идее снять кино о Чебурашке.
«Важно было создать современное произведение, в котором есть не только детская история, но и драматическая линия для взрослых», – процитировали в пресс-службе Василия Куценко, одного из сценаристов фильма.
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