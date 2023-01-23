Новый фильм Невского получил высокие оценки зрителей

Новый фильм актера Александра Невского "Перестрелка в Рио-Браво" получил высокие оценки от зрителей спустя неделю после премьеры. На данный момент на агрегаторах рейтинга кинофильмов IMDB И "Кинопоиск" лента получила 8,2 и 8,5 балла из 10 соответственно.
Премьера вестерн-боевика состоялась 17 января, Александр Невский выступил продюсером фильма и сыграл в нем одну из главных ролей.
Сюжет рассказывает о том, как в 1873 году небольшой городок в Техасе начинает терроризировать банда кровожадных убийц под названием "Адские гончие". Эмигрант, полковник лейб-гвардии Российской Империи Иван Турчанинов (Невский), а также местный шериф и маршал округа пытаются защитить мирных жителей от нападения.