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2 часа назад

Про Меган Маркл и принца Гарри выйдут два документальных фильма в 2023 году

Слово и Дело

На сайте IMDb появилась информация о выходе двух документальных фильмов о принце Гарри и Меган Маркл.

Про Меган Маркл и принца Гарри выйдут два фильма в 2023 году
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Казалось бы, про принца Гарри и Меган Маркл сказано уже все, что только можно — как их собственными словами, так и сторонними наблюдателями. Однако в 2023 году выйдет еще два документальных фильма, которые расскажут про их тяжелую жизнь в составе британской королевской семьи и после снятия королевских обязанностей.

В январе, по информации кино-ресурса IMDb, должен выйти фильм о Меган Маркл, который получил название Meghan Markle: Unforgiven (Меган Маркл: Непрощенная).

«Меган обожает правду. Поэтому в этом проекте она прямо расскажет о том, почему она не была добра к своей маленькой подружке невесты Шарлотте, почему так много тех, кто работал на нее, превратились в травмированных развалин, и смеется вместе с нами над ее неудачами с накладным животом», — сказано в аннотации к фильму.

Длительность фильма — всего 43 минуты. Режиссером проекта стал документалист Ник Рэндалл, который выпустит еще один документальный фильм про пару в 2023 году. Судя по всему, Меган и Гарри дали интервью для фильма. Второй документальный фильм Harry & Meghan: The Great Divide (Гарри и Меган: Великая пропасть), судя по имеющейся информации, снят только с участием Меган. Рассказываться в фильме будет про то, как пара вступила в «войну» с прессой. Затронутся и темы переезда, съемок документального сериала для Netflix, и ухудшение отношений с королевской семьей — что авторы и называют «великой пропастью».

На какой платформе выйдут ленты — не уточняется, но информация о них появилась на стриминге Amazon.

Фильмы,Война,принц Гарри,Netflix,
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