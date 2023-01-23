Долли Партон потребовала, чтобы ее сыграла актриса с большой грудью

Звезда кантри-музыки Долли Партон в одном из последних телеинтервью рассказала, какую актрису хочет видеть в своей роли в байопике о себе. Ее слова цитирует New York Post. 77-летняя певица не подтвердила и не опровергла слухи о том, что продюсеры обсуждают сценарий фильма о ней.
"Я не знаю. Когда дойдет до дела, мы устроим масштабное прослушивание. Увидим", - сказала она. По словам Партон, актрисе, которая захочет ее сыграть, нужно будет обладать ее харизмой. "Она должна быть тот еще огонь. И у нее должна быть большая грудь. Самодельная или настоящая, неважно", - потребовала Партон.
При этом, уверена Партон, сыграть ее будет легко. "Она должна выглядеть соответствующе. Она должна быть немного преувеличенной… Это было бы довольно легко, даже мальчик мог бы это сделать", - заключила она. Ранее отец Эми Уайнхаус поддержал актрису Марису Абелу, которая сыграет певицу в байопике.