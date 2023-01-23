Долли Партон потребовала, чтобы ее сыграла актриса с большой грудью

"Я не знаю. Когда дойдет до дела, мы устроим масштабное прослушивание. Увидим", - сказала она. По словам Партон, актрисе, которая захочет ее сыграть, нужно будет обладать ее харизмой. "Она должна быть тот еще огонь. И у нее должна быть большая грудь. Самодельная или настоящая, неважно", - потребовала Партон.