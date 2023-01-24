Режиссер «Поезда в Пусан» снял картину в духе лучших фильмов Спилберга

На Netflix вышел «Чон-и» — новый фильм автора культового зомби-хоррора «Поезд в Пусан» Ен Сан-хо. На сей раз корейский режиссер обошелся практически без крови, придумав сюжет в духе классической научной фантастики. О том, что из этого получилось, рассказывает материал «Ленты.ру».

Фото: Лента.ру Лента.ру

XXII век, Южная Корея. Вот уже 40 лет человечество ведет гражданскую войну с переселенцами, успевшими сбежать от катаклизмов куда-то в космос, на орбиты Луны и Земли. Одним из символов этой войны является Юн Чон-и (Ким Хен-джу) — отважная наемница, на счету которой масса дерзких операций и убитых супостатов. Проблема землян в том, что Чон-и уже довольно давно мертва — пусть и не до конца. Дело в том, что женщина-боевик дала согласие на репликацию своего мозга. Теперь корпорация «Кроноид» пытается на основе мозга Чон-и создать роботов-солдат, постоянно прогоняя прототип через одну и ту же симуляцию. Однако что-то не работает — не включается какая-то зона мозга, и все приходится начинать заново.

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Руководит исследованиями дочь капитана Юн Cо-хен (Кан Су-ен скончалась вскоре после съемок, фильм посвящен ее памяти), ради которой Чон-и в свое время отправилась воевать. Заказчики из правительства уже не слишком надеются на успех предприятия и откровенно зевают на презентациях, которые устраивает психопатичный директор «Кроноида» Сан-хон (Рю Ген-су). Разумеется, именно в тот момент, когда никто уже ему не верит, в исследованиях происходит прорыв.

Режиссер Ен Сан-хо прославился семь лет назад благодаря «Поезду в Пусан» — эффектному и по-хорошему лютому зомби-боевику

Через четыре года он выпустил «Полуостров» (в русском прокате его для верности назвали «Поезд в Пусан 2») — придумав не столько продолжение, сколько заявку на новую полноценную киновселенную. В этой картине он подражал уже не столько Джорджу Ромеро, сколько Джону Карпентеру с его «Побегами» из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В принципе, по примеру того же Ромеро, Ен вполне мог бы до конца жизни только расширять мир альтернативной кишащей зомби Кореи — тем более, что и гражданского темперамента у постановщика вполне достаточно. Однако он решил на пике популярности показать, что до выхода в тираж его фантазии еще довольно далеко. Сначала он сделал для Netflix сериал «Зов ада», выйдя на территорию мистического хоррора в духе Стивена Кинга. Речь там шла о том, как демоны, средь бела дня забирающие души живых землян, среди прочего, порождают новую отрасль в индустрии развлечений. У «Зова ада» уже запланирован второй сезон — два года назад сериал стал безусловным хитом.

В промежутке между сезонами Ен вновь решил удивить зрителей, сделав для того же Netflix фильм в новом для себя жанре научно-фантастической драмы

В промежутке между сезонами Ен вновь решил удивить зрителей, сделав для того же Netflix фильм в новом для себя жанре научно-фантастической драмы. «Чон-и» открывается подробными титрами-сводками о постапокалиптической обстановке на нашей планете. За иероглифами что-то вспыхивает, камера плывет мимо груд раскуроченного металла, пока не останавливается на уровне пола — здесь лежит бездыханная Чон-и. Следом Ен проделывает почти издевательский фокус: головокружительная боевая сцена с участием разнообразных роботов (один из них, кажется, передвигается на каких-то турбоконьках) — одна из всего двух развернутых экшен-эпизодов в этом фильме. Боевой симулятор останавливается на полувздохе, и действие фильма смещается в кабинеты и коридоры.

Это, впрочем, совершенно не означает какого-то принципиального падения увлекательности — совсем наоборот. Ен Сан-хо успешно демонстрирует, что старая добрая научная фантастика образца, допустим, Айзека Азимова — отличное предложение для зрителя, подуставшего от канонады блокбастеров, которая глушит и в кинотеатрах, и в соседних с «Чон-и» по стриминговым платформам проектах. Большую часть времени герои здесь передвигаются в нарисованных футуристических декорациях и ведут более или менее глубокомысленные разговоры.

Речь идет, разумеется, о том, что делает человека человеком (а робота — роботом). О том, как в будущем практически победили смерть, но взамен у человека вполне могут отобрать личность, отдав его мозги на производство уборщиков, секс-работников или сотрудников больничной регистратуры

Для Азимова в цикле «Я, робот» (который лучше не путать с одноименным фильмом) идеи робототехники были не только плодом фантазий о будущем, но и поводом для философских размышлений. Однако для фантастов прошлого человечество, смастерившее себе полуавтоматические тела, было все же смелым предположением — к тому же крайне эффектным визуально (достаточно вспомнить «Бегущего по лезвию»). Теперь же, когда роботы-собаки запросто рассекают музейные пространства, все эти темы звучат — да и смотрятся — чуть иначе.

С «Чон-и» Ен Сан-хо обходится без жанровых инноваций, но очень ловко собирает все лучшее из прошлого в одном месте. Здесь есть и войны роботов из «Терминаторов» (причем с женщиной в центре), и философская амбивалентность Ридли Скотта, и, конечно, фирменная спилберговская сентиментальность. На своеобразный спин-офф «Искусственного интеллект» и немного «Инопланетянина» «Чон-и» похож, наверное, больше всего. С той лишь разницей, что в тот момент, когда американский классик сосредоточен на катарсическом выжимании слезы, кореец предпочитает взбодрить зрителя хорошей дракой.

Сравнения с голливудскими образцами здесь более, чем оправданы: Ен Сан-хо по режиссерскому языку, мыслям, темпераменту вообще очень американский автор. И отсутствие фирменной корейской самобытности (хотя бы в духе «Игры в кальмара») это, наверное, единственное, чего слегка не хватает этому умному и трогательному фильму. Впрочем, быть может, «Чон-и» станет сигналом для больших студий, чтобы доверить талантливому корейцу, например, новую версию «Терминатора» — лучшего кандидата для этой работы сегодня точно не найти.