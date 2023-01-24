Новый фильм Дениса Штейна, от которого захватывает дух

«Только здесь вы можете увидеть самый богатый мир флоры и фауны нашего региона. Именно тут находится царство великана лесов и болот – лося, который всё ещё встречается в наши дни. Во времена Восточной Пруссии эти земли носили название Эльхнидерунг – Лосиная низменность или долина. Это – край польдерных земель, а заболоченность и обилие труднодоступных мест оберегали эти места от любопытных глаз во все времена. Но благодаря современным дронам мы можем приподнять завесу неизвестности и увидеть природу во всей её красоте», – сказал о своем новом фильме видеограф.