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3 часа назад

Новый фильм Дениса Штейна, от которого захватывает дух

Kaskad.tv

Славский район прекрасен и удивителен. Именно об этом уголке Янтарного края свой новый фильм «Лосиная долина - Славский район» снял известный в нашем регионе и за ее пределами видеограф Денис Штейн.

Новый фильм Дениса Штейна, от которого захватывает дух
Фото: Каскад.твКаскад.тв

Над созданием видеоматериала автор трудился более десяти лет. За это время у него накопилось много интересного видео, снятого на территории Славского округа при помощи самодельных беспилотников. Это – прекрасные пейзажи, с завораживающими кадрами, снятыми с высоты птичьего полета, памятники истории и животный мир.

«Только здесь вы можете увидеть самый богатый мир флоры и фауны нашего региона. Именно тут находится царство великана лесов и болот – лося, который всё ещё встречается в наши дни. Во времена Восточной Пруссии эти земли носили название Эльхнидерунг – Лосиная низменность или долина. Это – край польдерных земель, а заболоченность и обилие труднодоступных мест оберегали эти места от любопытных глаз во все времена. Но благодаря современным дронам мы можем приподнять завесу неизвестности и увидеть природу во всей её красоте», – сказал о своем новом фильме видеограф.

На первых кадрах фильма Дениса Штейна мы можем увидеть главную достопримечательность Славска – кирху Хайнрихсвальде, возведённую в 1686 – 1694 годах. Затем видеоряд нас плавно переносит в рыбацкий поселок Мысовка, расположенный у Куршского залива.

Профессионально созданный визуальный ряд постепенно меняется, «перенося» зрителей в самые разные уголки Славского района.

Каскад.тв

Видео-презентация Славского района, длительностью 7,53 минут, в начале января этого года была размещена на странице автора во «ВКонтакте».

Денис Штейн: «Существование этого хрупкого мира живой природы во многом зависит от действий человека. Именно поэтому мы должны ценить эти необыкновенные богатства, чтобы передать их в неизменном виде следующим поколениям людей».

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