Коты управляют миром. Не верите? Посмотрите на своих любимцев и ответьте на этот вопрос ещё раз. Коты определённо находчивы и коварны, а уж когда речь идёт о говорящих животных, эти качества усиливаются в разы.

На экраны российских кинотеатров выходит полнометражный мультфильм «Изумительный Морис» о хитроумном коте и необычных приключениях. Выпускает его кинокомпания ВОЛЬГА.

Сейчас нас редко балуют иностранными проектами, поэтому такая знаковая история в профессиональной озвучке определённо заслуживает внимания. Тлум.Ру рассказывает, почему стоит посмотреть этот мультфильм в кино — без спойлеров.

О чём мультфильм?

Изумительный Морис — умный говорящий кот, единственный в своём роде. Вместе с командой не менее умных мышей и глуповатым с виду парнишкой они путешествуют из города в город, устраивая «нашествие крыс». Благодаря умению Мориса манипулировать людьми и актёрским талантам крыс и мальчика они без труда обводят жителей городов вокруг пальца.

Так продолжается до тех пор, пока они не оказываются в городе Дрянь-Блинцбург, где нет вообще ни одной крысы — даже канализация пуста — а в домах людей пропадает вся еда. Что происходит в этом городе, при чём тут загадочные охотники, откуда взялась искательница приключений Малисия и есть ли во всей этой истории мистическая составляющая?

Почему стоит посмотреть мультфильм?

Как минимум, из-за первоисточника Терри Пратчетта. Создатели бережно отнеслись к оригиналу, максимально подробно перенося на экран работу великого писателя. Как это водится, под детской обложкой скрывается история для всех — читатели помладше любят её за весёлые приключения, а взрослым по душе будет глубокий смысл, заложенный в сказочную основу. Так же и с мультфильмом: он понравится зрителям абсолютно всех возрастов, и даже те, кто не любят котиков (да-да, такие тоже существуют), оценят и сюжет, и главного героя.

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Не обошлось и без отсылок на остальное творчество Терри Пратчетта. Так, всё действие происходит в одной из локаций Плоского Мира, а Смерть, главный герой одной из его серий, появляется в кадре и принимает непосредственное участие в сюжете. Но тут без спойлеров!

За что ещё стоит посмотреть картину, если вы не знакомы с оригиналом?

Конечно, это чудесный юмор. В мультфильме обошлись без похабных шуток, сохранив иронию, присущую оригиналу. Зрители будут смеяться из-за взаимодействий крыс, остроумных комментариев Малисии, ломающих четвёртую стену, хитрости Мориса и глупости Кита.

Кстати, о героях — они тоже заслуживают внимания. В первую очередь стоит рассказать о Морисе — на первый взгляд он кажется стереотипным манипулятивным котом, думающим исключительно о себе и готовым идти по головам ради своей выгоды, однако по мере развития сюжета он развивается и становится лучше.

Малисия — книжный червь, дочь бургомистра, которая кажется немного сумасшедшей, однако такой её сделала скучная затворническая жизнь. На самом деле она яркая, безбашенная и весёлая девушка, которая раскрывается, когда на горизонте появляются приключения.

Кит поначалу кажется слабаком и дурачком (ещё бы — падения на голову это не шутки) — возможно, большую часть истории так оно и есть, однако и он меняется, становится лучше. Между ним и Малисией сразу же вспыхивает искра — правда, никакого романтического напряжения между ними не чувствуется, и в любовь с первого взгляда поверить непросто, однако и не о ней речь в мультфильме, правда?

Крысы — второстепенные персонажи, однако они не менее важны. Начать стоит с их имён, потому что они очаровательные: Персики, Сардины, Опасные Бобы и другие. Крысы выбирали себе имена первого, что видели на свалке — консервов. К тому же, у каждого из этих животных свой уникальный характер и свои особенности.

Мультфильм также учит не судить книгу по обложке. Что вы представляете, когда думаете о крысах? Наверняка что-то грязное, неприятное — разносчики заразы, паразиты и вообще не очень приятные создания. Однако это не совсем правда — не просто так многие заводят крыс в качестве домашних животных. На деле это очень умные и милые создания, просто дикая жизнь вынуждает их быть такими, какие они и есть.

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Так же и в «Изумительном Морисе»: говорящие животные день за днём сталкиваются с предубеждениями в свою сторону, но успешно их развеивают своими очаровательными характерами и поведением. Пожалуй, их можно сравнить с Реми из «Рататуя»: слишком мило, чтобы бояться, а в их лапках скрывается недюжинный талант.

Сюжет порой кажется запутанным, но к финалу всё проясняется. То, что начинается как лёгкая история о странствующих мошенниках, постепенно перерастает в философскую, полную мифологических отсылок, притчу о жизни и смерти. Не бойтесь, второй тут совсем немного, и детей она точно не травмирует — у Пратчетта изображение мрачного жнеца совсем мягкое. При запутанности сюжета все «чеховские ружья», развешанные в начале, выстреливают — об этом вам не забывает упомянуть и сама рассказчица Малисия (она же, кстати, говорит о том, что нет ничего зазорного в том, чтобы быть одновременно повествователем и участником истории).

Антагонист в шляпе мог бы быть раскрыт более подробно: мультфильм не уделил внимания его предыстории, хотя и показал мотивы поступков. Он внушает страх и ужас, а это главное, что требуется от злодея в мультфильме.

Стоит ли смотреть мультфильм?

Да, если вам давно хотелось чего-то нового. Легенда о гамельнском дудочнике-крысолове, история о Короле крыс (весьма жутком, к слову), весёлые приключения с хитроумным котом Морисом и его удивительными грызунами, яркие герои и добрый посыл — всё это ждёт вас в «Изумительном Морисе».