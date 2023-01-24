Что смотреть в кино на этой неделе

В российский прокат выходит зрелищный индийский экшен «Патхан» с легендой Болливуда Шах Рукх Кханом в главной роли и англо-американский боевик «Крушение», в котором Джерард Батлер пробует себя практически в роли Рэмбо. В картине «Заговор дьявола» рассказывается о научных достижениях секты сатанистов в области клонирования, а канадский триллер «Телекинез» подарит чувство ностальгии поклонникам франшизы «Куб».

Фото: Кадр из фильма «Патхан» Кадр из фильма «Патхан»

«Патхан» (Pathaan)

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Шпионский боевик Сиддхарта Ананда обещает настоящий праздник всем любителям ураганного экшена в его лучших традициях: количество трюков, стрельбы, погонь, драк и взрывов в нём поразит даже поклонников Майкла Бэя. Взрывается здесь всё: машины, здания, вертолёты; главные герои, презрев физику, сражаются со злодеями на земле, в воде и воздухе, картинка радует глаз яркими цветами и по-настоящему звёздным актёрским составом.

Главную роль в «Патхане» исполнил легендарный Шах Рукх Кхан («И в печали, и в радости…», «Всё в жизни бывает», «Непохищенная невеста»), а компанию на экране ему составили Джон Абрахам («Папа», «Нью-Йорк», «Настоящие индийские парни») и Дипика Падукон («Эта сумасшедшая молодёжь», «Бей и лети!», «Берегитесь, красавицы»).

Сюжет в целом незамысловат: главный злодей с помощью супероружия намерен поставить под угрозу мирную жизнь Индии, а главный герой с помощью прекрасной напарницы — ему в этом помешать. Но по большому счёту для подобных картин главное — это динамичность и яркие персонажи, и в «Патхане» всё в порядке по обоим пунктам.

«Заговор дьявола» (The Devil Conspiracy)

Сюжет фильма ужасов совместного производства Чехии, США и Финляндии вращается вокруг тайного сатанинского культа, стоящего за подпольной биолабораторией, где с помощью клонирования «из пробирки» появляются копии исторических личностей — Галилея, Вивальди, Микеланджело и других. Клонов продают на аукционах, но подлинная цель культистов иная: злодеи похищают знаменитую Туринскую плащаницу, чтобы создать нового Иисуса Христа.

В качестве матери для клона мессии сатанисты намерены использовать главную героиню — Лауру (Элис Орр-Юинг), а самого ребёнка преподнести дьяволу. Однако на их пути встаёт архангел Михаил, вселившийся в тело убитого священника (Джо Дойл).

Картина Нэйтана Франковски, основанная на библейском сюжете, балансирует на стыке научной фантастики, ужасов и триллера. Лента, с одной стороны, привлекает достойным визуалом и спецэффектами, а с другой — напоминает «Парк Юрского периода», в который добавили сатанистов и войну ангелов.

«Телекинез» (Control)

Канадский фантастический триллер с элементами детектива «Телекинез» производит впечатление попытки режиссёра Джеймса Марка переосмыслить «Куб» и «Бегущую в лабиринте», добавив к ним немного от «Мучениц». В центре сюжета — молодая женщина по имени Айлин (Сара Митич). Прикованная к стулу, она просыпается в загадочной комнате. Периодически она слышит голос, дающий ей определённые задания и угрожающий убить её мужа и дочь, если героиня откажется их выполнять.

По мере развития сюжета у Айлин открываются экстрасенсорные способности, с помощью которых она намерена расправиться со своими мучителями, спасти семью и выяснить, кто и зачем поставил над ней ужасный эксперимент.

Рассказывая о работе над картиной, режиссёр подчеркнул, что «Телекинез» оставляет простор для домыслов и догадок, не отвечая на множество вопросов: была ли Айлин единственной подопытной? Кто, зачем и почему проводит над ней эксперименты? Какой мир скрывается за пределами комнаты, в которой она заперта? Кроме того, постановщик отметил, что одной из его идей было снять не супергеройское кино, где персонаж мгновенно уничтожает целые армии с помощью сверхъестественных способностей, а процесс обучения героини.

Кроме Сары Митич, роли в «Телекинезе» исполнили Джордж Чертов, Карен Леблан и Эви Луизелл.

«Крушение» (Plane)

Новая работа постановщика Жана-Франсуа Рише («Враг государства №1», «Видок: Охотник на призраков», «Нападение на 13-й участок») «Крушение» — не лишённый клише боевик в стиле поздних работ Сталлоне. В активе — брутальные главные герои в исполнении Джерарда Батлера и Майка Колтера, множество экшен-сцен, драк и стрельбы.

По сюжету самолёт, перевозящий таинственного «беглеца», терпит крушение в предельно неподходящей местности. Там орудуют «сепаратисты и повстанцы», которым за счастье захватить выживших в заложники. Отважный капитан самолёта, объединившись с «беглецом» и вооружившись чем бог послал, отправляются спасать пассажиров злополучного борта и бороться со злодеями, не щадя рук, ног, патронов и даже кувалды.