Как делали анимацию для фильма «Пиноккио» дель Торо: видео

Одним из главных героев истории о Пиноккио является Джеппетто – одинокий резчик по дереву, который мастерит деревянного мальчика. Однако «Пиноккио Гильермо дель Торо» – результат кропотливой работы сотен отдельных художников, во главе которых стоит оскароносный режиссер Гильермо дель Торо.

Сюжет фильма дель Торо основан на авторской сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» о деревянной кукле по имени Пиноккио, мечтающей стать настоящим мальчиком. К созданию картины продюсеры Александр Балкли и Кори Камподонико готовились 10 лет, а дель Торо — 15. Аниматоры вручную собирали сцены будущего полнометражного фильма в течение 935 дней, не считая пре- и постпродакшна.

Этот новый «Пиноккио» в буквальном смысле сделан вручную, как и кукла Джеппетто. Формат покадровой анимации предполагал, что создатели продумают буквально каждую секунду в сказке, учитывая физику персонажей, смену декораций и фона. Поэтому каждая сцена в сказке выглядит насыщенно, каждую ее деталь хочется рассматривать. От дизайнеров-постановщиков и аниматоров потребовалось гораздо больше усилий, чем использовала героиня фильма Хранительница, чтобы оживить Пиноккио. Хотите узнать, как это выглядело за кадром? Посмотрите видео, которым поделилась одна из художниц картины.

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