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1 час назад

Как делали анимацию для фильма «Пиноккио» дель Торо: видео

Мира Маркина

Одним из главных героев истории о Пиноккио является Джеппетто – одинокий резчик по дереву, который мастерит деревянного мальчика. Однако «Пиноккио Гильермо дель Торо» – результат кропотливой работы сотен отдельных художников, во главе которых стоит оскароносный режиссер Гильермо дель Торо.

Сюжет фильма дель Торо основан на авторской сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» о деревянной кукле по имени Пиноккио, мечтающей стать настоящим мальчиком. К созданию картины продюсеры Александр Балкли и Кори Камподонико готовились 10 лет, а дель Торо — 15. Аниматоры вручную собирали сцены будущего полнометражного фильма в течение 935 дней, не считая пре- и постпродакшна.

Сценарий «Пиноккио Гильермо дель Торо» доступен в Сети

Этот новый «Пиноккио» в буквальном смысле сделан вручную, как и кукла Джеппетто. Формат покадровой анимации предполагал, что создатели продумают буквально каждую секунду в сказке, учитывая физику персонажей, смену декораций и фона. Поэтому каждая сцена в сказке выглядит насыщенно, каждую ее деталь хочется рассматривать. От дизайнеров-постановщиков и аниматоров потребовалось гораздо больше усилий, чем использовала героиня фильма Хранительница, чтобы оживить Пиноккио. Хотите узнать, как это выглядело за кадром? Посмотрите видео, которым поделилась одна из художниц картины.

Смотрите также видео о неожиданных импровизациях актеров в фильмах о Гарри Поттере.

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